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Европейская забота — в ЕС провели стандартизацию зарядок для уменьшения экологического ущерба

1:54
Наука

28 декабря в Европейском Союзе началась новая эра в сфере электронных устройств. Теперь для многих устройств можно продавать только одно зарядное устройство со стандартным разъемом USB Type-C.

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Согласно новому правилу, все повседневные электронные устройства, такие как мобильные телефоны, планшеты, цифровые фотоаппараты, наушники, портативные игровые приставки, колонки, устройства для чтения электронных книг, клавиатуры, мыши и портативные навигационные системы, должны быть оснащены портом USB Type-C мощностью до 100 Вт.

Производители также должны обеспечить поддержку быстрой зарядки на всех устройствах, что позволит любому совместимому зарядному устройству максимально быстро восполнять заряд устройства. Ноутбуки смогут присоединиться к этому стандарту с 2026 года, до этого времени производители должны произвести необходимые изменения.

Потребителям, которым нужно только одно портативное электронное устройство, будет достаточно одного зарядного устройства для зарядки всех совместимых устройств.

Крупные производители смартфонов, особенно Apple, уже начали адаптироваться к новым правилам. Многие модели iPhone теперь доступны в ЕС с портом USB Type-C.

Согласно решению 2022 года, новые правила нацелены на экономию средств потребителей и снижение экологической нагрузки. Ожидается, что существующие зарядные устройства будут использоваться дольше, что позволит покупателям экономить до 250 миллионов евро в год. Кроме того, количество электронных отходов в Европейском Союзе, составляющее около 11 тысяч тонн ежегодно, значительно сократится.

Уточнения

USB Type-C или USB-C — спецификация USB для универсального компактного двухстороннего 24-контактного разъёма для USB-устройств и USB-кабелей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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