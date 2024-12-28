Из порошка в прах: как опасный стимулятор поставил точку в жизни бодибилдера

Французские врачи рассказали об одном из своих случаев, демонстрирующем угрозу нелицензированных веществ, используемых спортсменами для улучшения физических параметров. Продолжительное употребление запрещенного вещества 2,4-динитрофенола (ДНФ) вместе с употреблением анаболических стероидов привело к летальному исходу у молодого мужчины.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнения для рук

Соединение 2,4-динитрофенол первоначально применялось в производстве взрывчатых веществ, а также в качестве пестицида и гербицида. В случайном открытии было обнаружено, что вещество ускорило метаболизм, способствуя сжиганию жировых запасов. В 30-х годах ХХ века препарат на основе ДНФ использовался для похудения, но из-за тяжелых токсических эффектов и высокого риска смерти к концу десятилетия его запретили.

В 80-х годах 2,4-динитрофенол снова стал популярным в нелегальном обороте среди спортсменов и культуристов, несмотря на опасные последствия для здоровья. По всему миру зарегистрированы десятки случаев смертей, связанных с употреблением 2,4-динитрофенола, который доступен для покупки через интернет.

В описанном французскими медиками случае, 21-летний бодибилдер в течение полугода принимал ДНФ, что привело к его гибели. У него развились симптомы, характерные для интоксикации 2,4-динитрофенолом: тахикардия, учащенное дыхание и обильное потоотделение. За четыре месяца до смерти он был госпитализирован с полиорганной недостаточностью и признался в употреблении ДНФ.

Однако при последующих консультациях с врачом он отрицал прием вещества, несмотря на сохранение симптомов. Это затруднило диагностику, так как врач искал причины в возможном эндокринном расстройстве или опухолях.

Стремление поддерживать свою физическую форму, видимо, было настолько сильным, что молодой человек продолжал принимать 2,4-динитрофенол, несмотря на ухудшение состояния. В один из дней он принял две граммы ДНФ и обратился за медицинской помощью, но скончался вскоре после поступления в больницу.

При вскрытии были обнаружены желтушность кожи, застойные явления в кровоснабжении внутренних органов, острое отравление 2,4-динитрофенолом и хроническая интоксикация. В волосах покойного были выявлены следы различных анаболических стероидов.

Пациент, скорее всего, страдал от мышечной дисморфии — разновидности дисморфического расстройства с навязчивыми мыслями о недостаточной развитости мышц. Этому способствовало то, что он ежедневно по несколько раз посещал спортзал и придерживался высокобелковой диеты. Врачи предполагают, что отрицание приема ДНФ было вызвано когнитивным искажением, при котором неудовлетворенность своим телом и страх потери мышечной массы вызывали большее беспокойство, чем ухудшение здоровья.

Эта статья о клиническом случае направлена на помощь медикам в более быстром распознавании расстройств, связанных с употреблением 2,4-динитрофенола, чтобы своевременно предпринять меры и предотвратить летальный исход.

Уточнения

Анаболические стероиды — вещества, действие которых направлено на усиление анаболических процессов в организме, то есть вещества, ускоряющие образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур.

