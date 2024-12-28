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Как смайлы отражают наши чувства и страхи

3:10
Наука

Использование смайлов зависит не только от индивидуальных предпочтений, но и от таких факторов, как пол, эмоциональный интеллект и стиль привязанности человека. Согласно исследованиям, женщины, в среднем, чаще используют эмодзи, изображающие эмоции, предметы или животных. Это также характерно для людей с высоким уровнем эмпатии и надёжным стилем привязанности.

эмодзи
Фото: Wikimedia Commons by Paul Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
эмодзи

В нашей цифровой повседневной жизни общение через чат становится всё более значимым. Помимо текста, мы всё чаще прибегаем к эмодзи — графическим символам, которые помогают передавать эмоции, тон сообщения и уточнять смысл слов.

Почему одни люди активно используют смайлы, а другие избегают их? Исследование под руководством Саймона Дюбе из Индианского университета попыталось ответить на этот вопрос.

Эмоции и привязанность: роль в использовании смайлов

Смайлы помогают выразить эмоции, что связывает их использование с уровнем эмоционального интеллекта. Эмоционально развитые люди обладают способностью эффективно управлять своими чувствами и понимать эмоции других, что делает их более склонными к использованию эмодзи. Также важным фактором является стиль привязанности, который определяет поведение человека в отношениях:

Надёжные — такие люди легко доверяют другим, открыты для эмоций и часто используют смайлы для коммуникации.

Избегающие — этим людям сложно выражать свои чувства и устанавливать близкие отношения, что делает их менее склонными к использованию эмодзи.

Беспокойные — люди с этим типом часто боятся потери и зависят от других, но используют смайлы реже из-за эмоциональной нестабильности.

Кто и как использует смайлы

В исследовании приняли участие 320 жителей США, которые заполнили анкету, оценивающую их личностные черты, стиль привязанности и частоту использования смайлов при общении с разными людьми.

Результаты показали, что женщины чаще отправляют смайлы друзьям и родственникам, чем мужчины. Предположительно, это связано с большей эмоциональной выразительностью женщин или социальным давлением соответствовать гендерным стереотипам.

Также выяснилось, что люди с высоким эмоциональным интеллектом и надёжным стилем привязанности активнее используют эмодзи, тогда как низкий эмоциональный интеллект и тревожный или избегающий стиль привязанности снижают эту склонность.

"Те, кто испытывает дискомфорт от близости, могут дистанцироваться от передачи эмоций даже в цифровой коммуникации", — отмечают психологи.

Однако исследование имеет ограничения: большинство участников были белыми, образованными, женатыми, англоговорящими американцами. Это может означать, что результаты не всегда применимы к другим культурам или социальным группам.

Исследователи подчёркивают: "Эмодзи — это не просто символы, они помогают передать смысл и раскрывают особенности нашей личности".

Уточнения

Эмо́дзи (от яп. э — «картинка» и 文字 модзи — «знак», «символ»; произношение: [emoʥi]) также Эмо́джи — язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах, а также сами пиктограммы. Этот графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, появился в Японии и распространился по всему миру.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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