Как мы воспринимаем время: феномен сжатия и растяжения

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Время — это загадочная и абстрактная категория, которая влияет на нашу жизнь и наше восприятие мира. Мы измеряем его часами, планируем свою жизнь в соответствии с его ритмом и хотим, чтобы оно проходило быстрее, когда находимся в ожидании. Но что же такое время на самом деле?

Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Часы Patek Philippe

Возраст нашей планеты составляет 4,54 миллиарда лет. Этот результат был получен благодаря работе ученого Клэра Паттерсона, который разработал метод свинец-свинцового радиометрического датирования. Этот метод основан на измерении различных видов свинца в древних породах и позволяет определить возраст пород и, следовательно, возраст нашей планеты.

Но время не только является мерой возраста планеты, но и категорией, которая воспринимается по-разному людьми. С точки зрения физики, время имеет четкое определение — это мера измерения пространства.

Человек всегда пытался измерить время и создать системы летоисчисления. Самым очевидным способом было наблюдение за Солнцем и Луной. Лунный цикл дал начало месяцам, а Солнце отсчитывает год. Однако, солнечный год не делится на целое число месяцев, что привело к необходимости создавать календари, которые учитывают циклы небесных тел.

Одним из наиболее распространенных способов измерения времени является разделение часа и минуты на 60 единиц. Этот метод пришел из Древнего Вавилона, где жители использовали шестидесятеричную систему счисления в точных науках. Для астрономических наблюдений и измерения времени им нужно было разделить уже известные в те времена сутки на равные части — так получились день и ночь по 12 часов, а каждый час на 60.

Человек также использовал различные инструменты для измерения времени, такие как солнечные часы, водяные и песочные часы. Однако, самым точным способом измерения времени является Всемирное координированное время (UTC), которое основано на гринвичском меридиане.

Гринвичский меридиан был выбран в качестве нулевой точки отсчета долготы в 1912 году на I Международной конференции по вопросам всемирного времени. Этот выбор был логичным, поскольку гринвичский меридиан является нулевой точкой отсчета долготы. Однако, важно понимать, что выбор нулевого меридиана в качестве начала суток — это соглашение, а не какое-то фундаментальное физическое явление.

Человечество меняло календари и системы летоисчисления много раз на протяжении истории. Например, древние цивилизации создавали календари по фазам Луны, затем появились те, что сочетали лунные циклы с солнечным годом, чтобы согласовать сельскохозяйственные сезоны. Позднее в Древнем Риме ввели юлианский календарь, названный в честь Юлия Цезаря, а в 1582 году папой Григорием XIII разработан более точный григорианский календарь, который основан на периоде обращения Земли вокруг Солнца и в настоящее время считается международным стандартом.

На Руси Новый год отмечали 1 сентября, что было связано с сельскохозяйственным циклом и Византийской традицией. Однако, с течением времени, под влиянием европейских традиций, Новый год на Руси был перенесен на 1 января Петром I с 1700 года.

Специалист Пермского Политеха Егор Разумовский уточнил, что важно осознавать, что течение времени не является универсальным для всех. Чем выше скорость объекта, тем медленнее для него протекает время относительно наблюдателя, движущегося с меньшей скоростью. Этот феномен научно описывается преобразованием Лоренца, названным в честь физика Хендрика Лоренца, - математической формулой, применяемой в специальной теории относительности для описания восприятия времени наблюдателями в различных системах отсчета.

Эксперт также подметил, что гравитация оказывает влияние на ход времени, что следует из теории относительности Альберта Эйнштейна. Чем интенсивнее гравитационное поле, тем медленнее течет время. Например, на орбите космического спутника время идет быстрее, чем на поверхности Земли.

Егор Разумовский рассказал, что этот феномен можно объяснить тем, что в основе восприятия времени лежит ритмика: возбуждение-торможение в больших полушариях головного мозга. При преобладании процессов возбуждения повышается обмен веществ, что приводит к ускорению или замедлению субъективного восприятия. Помимо этого, существует теория психолога Роберта Орнштейна, согласно которой, чем больше информации воспринимает человек, тем более длительным ему кажется интервал.

Также субъективное «сжатие времени» связано с глубоким погружением и вовлеченностью в работу, в особенности интеллектуальную. Время превращается в стремительный поток, и при выходе из такого состояния человеку кажется, что время шло с удвоенной скоростью.

Уточнения

Фено́мен — В естественной науке под феноменом понимается наблюдаемое явление или событие. Также фено́ме́н — необычное явление, редкий факт; то, что трудно постичь.

