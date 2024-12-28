Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новогодняя хит-закуска: готовится за секунды, а выглядит шикарно
Уход за ногтями зимой: что делать, чтобы они не ломались
Как пройдёт Ботанический Новый год в Петербурге
Оштрафуют ли за сигнал дальним светом? Всё, что нужно знать
Почему кухни без навесных ящиков набирают популярность
Помидоры на подоконнике: как обеспечить идеальные условия для роста
Плодовые мушки на космической станции: что исследуют китайские учёные
Кошачьи странности: что значит, если питомец лижет ваши ноги
Рассказываем, как избежать смолы на сливовых плодах и сохранить урожай

Учёные прогнозируют необратимые изменения климата

3:28
Наука

2024 год запомнился удручающими новостями о нашей планете. Климатические изменения привели к разрушительным последствиям по всему миру: наводнениям, засухам, лесным пожарам и другим экстремальным погодным явлениям. Этот год может стать самым теплым за всю историю наблюдений и первым, когда глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °C.

Жара
Фото: Pexels by Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Жара

Рекордные показатели углекислого газа
В мае 2024 года уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордной отметки — 426,90 частей на миллион, по данным обсерватории Мауна-Лоа.

"CO2 сейчас находится на самом высоком уровне за миллионы лет и продолжает расти быстрее, чем когда-либо", — отметил Ральф Килинг, директор Программы Scripps CO2.

Глобальные выбросы углерода от использования ископаемого топлива также достигли исторического максимума.

Погодные катастрофы 2024 года
Потепление вызвало череду погодных бедствий. Год начался с одного из самых мощных явлений Эль-Ниньо, что привело к разрушительному сезону ураганов и самому смертоносному шторму в США за последние десятилетия.

Эль-Ниньо также спровоцировал засуху в Амазонии, которая, в свою очередь, способствовала крупнейшему сезону лесных пожаров за 20 лет.

В Южной Америке недостаток осадков повлиял на реки и грунтовые воды. Уровень воды в реке Солимойнс (Solimões) около Табатинги, достиг рекордно низкой отметки в октябре. Одновременно в Испании проливные дожди вызвали внезапные наводнения, унесшие жизни более 200 человек. Ученые связывают эти явления с изменением климата.

Риски будущего
Не менее тревожны прогнозы на будущее. Исследование, опубликованное в июне, предупреждает, что экологические переломные моменты могут наступить уже через 15 лет, если выбросы углерода не будут ограничены. Среди них — таяние Гренландского ледяного щита и превращение тропических лесов Амазонии в саванну.

В октябре ученые опубликовали письмо, предупреждающее о возможном коллапсе Атлантической меридиональной циркуляции, ключевого океанического течения. Его остановка может привести к резкому похолоданию в Европе и другим глобальным изменениям.

Кроме того, мы сталкиваемся с глобальным водным кризисом.

"Впервые в истории человечества мы выводим глобальный водный цикл из равновесия", — заявил Йохан Рокстрём, директор Потсдамского института исследований воздействия климата. "Осадки, источник пресной воды, больше не могут быть надежным ресурсом из-за антропогенных изменений климата и землепользования".

Надежда на перемены
Несмотря на мрачные перспективы, ученые уверены, что худших последствий можно избежать.

Майкл Манн, климатолог и профессор Пенсильванского университета, отмечает: "Мы все еще можем предотвратить катастрофическое изменение климата, но окно возможностей быстро закрывается. Нам необходимо срочно сократить выбросы углерода, чтобы сохранить этот "хрупкий момент”".

Уточнения

Эль-Ни́ньо (исп. El Niño — «малыш, мальчик»), или Южная осцилляция (исп. El Niño-Oscilación del Sur) — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Шоу-бизнес
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки Аудио 
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Еда и рецепты
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома Аудио 
Популярное
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км

Ученые впервые телепортировали квантовое состояние света через интернет. Это открывает дверь к созданию квантовых сетей и меняет будущее технологий.

Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Последние материалы
Шубы сейчас особенно актуальны: тренды, которые стоит знать
Mocha Mousse: как использовать главный цвет года в интерьере
Опасные привычки: как зимний прогрев вредит автомобилю
Магия в морозилке: готовим мороженое дома — не отличите от магазинного
Для чего нужно межевание земельного участка и как его провести
Стресс или игра? Как понять, почему кусается кошка
Пожилые животные: ключ к устойчивости экосистем
Транзит газа через Украину — приближается критический момент для Европы
Как правильно собирать болгарский перец, чтобы не испортить урожай
Тренируем наши ручки: эти упражнения улучшат состояние суставов кистей и пальцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.