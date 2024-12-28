Учёные прогнозируют необратимые изменения климата

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2024 год запомнился удручающими новостями о нашей планете. Климатические изменения привели к разрушительным последствиям по всему миру: наводнениям, засухам, лесным пожарам и другим экстремальным погодным явлениям. Этот год может стать самым теплым за всю историю наблюдений и первым, когда глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °C.

Фото: Pexels by Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Жара

Рекордные показатели углекислого газа

В мае 2024 года уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордной отметки — 426,90 частей на миллион, по данным обсерватории Мауна-Лоа.

"CO2 сейчас находится на самом высоком уровне за миллионы лет и продолжает расти быстрее, чем когда-либо", — отметил Ральф Килинг, директор Программы Scripps CO2.

Глобальные выбросы углерода от использования ископаемого топлива также достигли исторического максимума.

Погодные катастрофы 2024 года

Потепление вызвало череду погодных бедствий. Год начался с одного из самых мощных явлений Эль-Ниньо, что привело к разрушительному сезону ураганов и самому смертоносному шторму в США за последние десятилетия.

Эль-Ниньо также спровоцировал засуху в Амазонии, которая, в свою очередь, способствовала крупнейшему сезону лесных пожаров за 20 лет.

В Южной Америке недостаток осадков повлиял на реки и грунтовые воды. Уровень воды в реке Солимойнс (Solimões) около Табатинги, достиг рекордно низкой отметки в октябре. Одновременно в Испании проливные дожди вызвали внезапные наводнения, унесшие жизни более 200 человек. Ученые связывают эти явления с изменением климата.

Риски будущего

Не менее тревожны прогнозы на будущее. Исследование, опубликованное в июне, предупреждает, что экологические переломные моменты могут наступить уже через 15 лет, если выбросы углерода не будут ограничены. Среди них — таяние Гренландского ледяного щита и превращение тропических лесов Амазонии в саванну.

В октябре ученые опубликовали письмо, предупреждающее о возможном коллапсе Атлантической меридиональной циркуляции, ключевого океанического течения. Его остановка может привести к резкому похолоданию в Европе и другим глобальным изменениям.

Кроме того, мы сталкиваемся с глобальным водным кризисом.

"Впервые в истории человечества мы выводим глобальный водный цикл из равновесия", — заявил Йохан Рокстрём, директор Потсдамского института исследований воздействия климата. "Осадки, источник пресной воды, больше не могут быть надежным ресурсом из-за антропогенных изменений климата и землепользования".

Надежда на перемены

Несмотря на мрачные перспективы, ученые уверены, что худших последствий можно избежать.

Майкл Манн, климатолог и профессор Пенсильванского университета, отмечает: "Мы все еще можем предотвратить катастрофическое изменение климата, но окно возможностей быстро закрывается. Нам необходимо срочно сократить выбросы углерода, чтобы сохранить этот "хрупкий момент”".

Уточнения

Эль-Ни́ньо (исп. El Niño — «малыш, мальчик»), или Южная осцилляция (исп. El Niño-Oscilación del Sur) — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

