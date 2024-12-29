Цивилизация на грани краха: у нас остался последний шанс на спасение

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Современное общество движется по опасному пути, утверждает исследователь Данило Брозович. Изучив сотни работ о причинах краха цивилизаций, он пришёл к выводу: нужны радикальные социальные и технологические изменения.

Фото: 08.19 2017年世界大學運動會開幕典禮，各國選手代表與會旗進場 by 總統府, https://creativecommons.org/licenses/by/8.1/ Церемония открытия Всемирной университетской туристической конференции, 19.08.2017

Уроки истории: почему цивилизации падают?

Гибель великих империй, от майя до Рапа-Нуи, учит важному: сложность общества и нехватка ресурсов ведут к кризису. Теория Джозефа Тейнера о "пике сложности" объясняет: чем больше проблем, тем сложнее их решать, пока система не рушится.

Однако крах — это не всегда конец. Часто это трансформация, как в случае с обществом острова Пасхи, которое смогло адаптироваться к новым условиям.

Главные угрозы сегодня

Среди основных рисков: экологические проблемы, экономические кризисы, социальное неравенство.

"Разрыв между богатыми и бедными — если не причина, то явный симптом коллапса", — подчёркивает Брозович.

Препятствия к переменам включают так называемый "эффект невозвратных затрат": общество боится отказаться от вложенного, даже если это ведёт к катастрофе. Пример — приверженность к старым системам вместо поиска новых решений.

Можно ли избежать краха?

Исследователь Джаред Даймонд в своей книге "Коллапс" выделил два ключевых подхода: долгосрочное планирование и пересмотр ценностей. Успешные примеры прошлого, такие как борьба с вырубкой лесов в Японии эпохи Токугава, показывают: перемены возможны.

"Мир должен быстро трансформироваться. Нужны изменения в политике, институтах и подходах к сохранению природы", — подчёркивает Брозович.

Однако пока масштабных действий недостаточно.

Уточнения

О́стров Па́схи или Рапану́и (исп. Isla de Pascua, рап. Rapa Nui, нидерл. Paas eiland) — остров в юго-восточной части Тихого океана, территория Чили (вместе с необитаемым островом Сала-и-Гомес образует провинцию и коммуну Исла-де-Паскуа в составе области Вальпараисо).



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