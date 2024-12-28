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Год климатических рекордов: что стало с Землёй в 2024 году

2:32
Наука

2024 год стал поворотным моментом в истории Земли. Температурные аномалии, засухи, наводнения и пожары разрушали жизни миллионов людей. Однако страшнее всего не то, что уже произошло, а то, что нас ждёт в ближайшие годы.

Жара
Фото: Pexels by Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Жара

Глобальное потепление: новый рубеж

Этот год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Впервые средняя температура Земли превысила 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Одновременно уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных 426,90 ppm, как сообщили специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Последствия: от катастроф до новых угроз

2024 год начался с мощного Эль-Ниньо, который вызвал сильнейшие ураганы и засухи. В США ураганы унесли больше жизней, чем любые другие за последние десятилетия. В Амазонии засуха сделала леса лёгкой добычей для пожаров, ставших худшими за 20 лет. В Испании проливные дожди вызвали наводнения, жертвами которых стали более 200 человек.

Экологические точки невозврата

Научные исследования предупреждают: без сокращения выбросов углекислого газа в ближайшие 15 лет мы можем столкнуться с катастрофическими изменениями, такими как обрушение ледников Гренландии или превращение Амазонии в саванну.

Особую тревогу вызывает Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC), гигантская океаническая система, регулирующая теплообмен. Её разрушение может привести к значительному похолоданию в Европе. Ученые в октябре написали открытое письмо с призывом принять меры.

Вода под угрозой

Отчёты показывают: человечество нарушает глобальный цикл воды. Засушливые регионы становятся ещё суше, а нехватка воды угрожает миллиардам людей. Как подчёркивает Йохан Рокстрём из Потсдамского института исследований климатического воздействия, дождь больше не является надёжным источником пресной воды.

Ещё есть шанс на перемены

Несмотря на тревожные прогнозы, мы можем избежать худшего. По словам Майкла Манна, профессора Пенсильванского университета, ситуация остаётся под нашим контролем.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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