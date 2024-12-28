Ферментированный гений: как плесень сыра камамбер влияет на нейроны

3:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Японии раскрыли удивительную тайну, связанную с сыром камамбер и его положительным влиянием на работу мозга. Оказывается, этот уникальный сыр, ферментируемый с белой плесенью, может стать ключом к улучшению памяти и когнитивных способностей.

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сыр камамбер

В последние годы растет интерес к влиянию питания на физическое и психическое здоровье. Недавние исследования предлагают интересную перспективу: веганские диеты могут превзойти средиземноморскую в плане пользы для мозга. Кроме того, белки молока и мяса, как предполагается, обладают защитными свойствами против рака кишечника.

В рамках этого контекста ученые Киотского университета сосредоточили свое внимание на сыре камамбер и его компонентах. Они изучили его влияние на память и обучение у мышей, сравнив его с миристамидом — соединением, образующимся во время ферментации сыра. Результаты исследования открывают новые горизонты.

Сыр камамбер выделяется среди других сыров своим уникальным биохимическим составом. Ферментация с белой плесенью приводит к образованию амидов жирных кислот, в том числе миристамида. Предыдущие научные работы указывают на то, что эти соединения могут способствовать здоровью мозга, стимулируя нейротрофические факторы — белки, необходимые для роста и восстановления нейронов, а также формирования памяти.

В эксперименте, проведенном на мышах, исследователи разделили их на группы. Одна группа получала рацион с высоким содержанием жиров, а другая — тот же рацион с добавлением камамбера или амидов жирных кислот, полученных из этого сыра. Цель состояла в том, чтобы имитировать условия, связанные с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний.

Мыши прошли два теста, оценивающих когнитивные способности. Первый тест проверял способность распознавать объекты, а второй — определять их местоположение. Результаты показали, что мыши, получавшие камамбер или миристамид, демонстрировали улучшенную память и пространственные навыки по сравнению с контрольной группой.

На молекулярном уровне камамбер и миристамид стимулировали выработку нейротрофического фактора в гиппокампе — области мозга, важной для памяти и обучения. Это открытие подчеркивает роль этих соединений в формировании и укреплении синаптических связей.

Исследователи пришли к выводу, что эффект камамбера аналогичен влиянию миристамида, что предполагает, что миристамид является основным активным компонентом, ответственным за его преимущества.

Авторы исследования заключили, что ферментация молока белой плесенью приводит к образованию молекул с высокой физиологической активностью. Необходимы дальнейшие исследования, включая долгосрочные эксперименты и анализ данных более широкого масштаба.

Уточнения

Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним.

