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Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане

2:32
Наука

В Дагестане сделаны уникальные археологические находки, которые проливают свет на далёкое прошлое человечества.

Дагестан
Фото: сommons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дагестан

Учёные Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН опубликовали свои открытия в журнале "История, археология и этнография Кавказа". В центре внимания оказались древние стоянки Мухкай 1 и Мухкай 2, связанные с древними руслами рек, где обнаружены орудия труда, возраст которых составляет миллионы лет.

Древние орудия с Мухкай 1

На стоянке Мухкай 1 были найдены одни из самых древних каменных орудий. Среди них — плоские пики, двусторонние чопперы и множество других артефактов. Аналогичные находки зафиксированы и на стоянке Айникаб 1. Эти места относятся к периоду 1,95-1,78 миллионов лет назад, что делает их одними из старейших археологических объектов, связанных с древними речными руслами.

Технологии предков

Орудия труда из Мухкай 1 свидетельствуют о том, что древние обитатели региона использовали передовые по тем временам технологии. Они добывали крупные отщепы из камня, которые затем превращались в рубящие и режущие инструменты. Однако, в отличие от находок в Восточной Африке, здесь не было обнаружено рубил. Это подтверждает существование уникальных технологий, характерных именно для этого региона.

Загадочные инструменты

Особый интерес представляют гигантские орудия весом 5-6 кг. Учёные предполагают, что они использовались для раскалывания черепов и костей с целью добычи костного мозга. Эти гигантолиты находят на местах базовых стоянок, где древние люди разделывали трофеи.

Открытия олдувайской эпохи

Стоянки олдувайской эпохи на Северо-Восточном Кавказе, включая Внутригорный Дагестан, также стали важным источником археологических данных. Они датируются периодом от 2,3 до 0,8 миллионов лет назад. Здесь обнаружены обработанные каменные орудия, связанные с охотой и разделкой туш животных. Эти находки подтверждают важность региона в изучении ранней истории человечества.

Уточнения

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Каменные орудия — обработанные инструменты из камня, использовавшиеся всеми видами людей и некоторыми видами приматов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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