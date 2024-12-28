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Останки уникального вида кошек размером с ладонь нашли в Китае

1:42
Наука

В пещере на территории провинции Аньхой, расположенной на востоке Китая, археологи обнаружили уникальные останки миниатюрной леопардовой кошки. Этот вид обитал в районе человеческих поселений в глубокой древности. Об открытии сообщила газета China Daily.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Международное сотрудничество ученых

Раскопки проводились в местечке Хуалундун при участии не только китайских специалистов из Института палеонтологии позвоночных животных и палеоантропологии, но и учёных из Шведского музея естественной истории и Северо-Восточного университета лесного хозяйства в Харбине. Найденный вид, названный Prionailurus kurteni, оказался столь миниатюрным, что мог свободно уместиться на ладони. По размерам он сопоставим с ныне живущей черноногой кошкой — одной из самых маленьких в мире.

Загадка поведения и среды обитания

Судя по всему, древние кошки охотились на грызунов, которых привлекали остатки пищи, оставляемой первобытными людьми. Однако учёные пока не могут подтвердить, употребляли ли эти кошки сами в пищу оставленную добычу или становились жертвами человеческого рациона. Этот вопрос остаётся предметом дальнейших исследований.

Значение находки

Окаменелости из Хуалундуна могут пролить свет на экологические условия, рацион и опасности, с которыми сталкивались обитатели этой части планеты десятки тысяч лет назад. Такие открытия позволяют глубже понять, как формировались экосистемы древнего мира и взаимодействовали между собой животные и люди.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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