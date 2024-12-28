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Как андроиды научились выражать эмоции: новая технология синтеза мимики

2:36
Наука

Исследовательская группа из Университета Осаки разработала инновационную технологию, которая позволяет андроидам выражать свои эмоции с помощью динамических движений лица, таких как "возбуждённость" или "сонливость".

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Новая методика использует особенные волновые движения, которые накладываются друг на друга, создавая сложные мимические выражения в реальном времени.

Даже если андроид выглядит достаточно правдоподобно, чтобы его можно было принять за человека на фотографии, его движения вживую могут вызывать чувство тревоги.

Он может улыбаться, хмуриться или показывать другие знакомые выражения лица, но понять, что он действительно чувствует, довольно сложно. Это вызывает у людей чувство неловкости и неуверенности.

До сих пор андроидам, способным двигать частями лица, использовали метод "лоскутного одеяла". В этом подходе заранее готовятся сценарии действий для мимических движений, чтобы избежать неестественных выражений лица.

Однако эта система имеет свои ограничения — например, необходимость подготовки сложных сценариев и тщательной настройки переходов между движениями, чтобы они не выглядели механистично.

В отличие от предыдущих методов, новая технология, разработанная Хисаси Исихарой и его командой, использует волновые движения для создания мимики. Эти движения аналогичны дыханию, миганию или зевоте, и они накладываются друг на друга для формирования сложных и естественных выражений.

Такой подход позволяет избегать искусственных переходов между движениями и упрощает процесс синтеза мимики в реальном времени.

Кроме того, технология предусматривает "модуляцию формы волны", что позволяет мимике андроида адаптироваться в зависимости от его внутреннего состояния, например, настроения. Это означает, что изменения настроения робота мгновенно отражаются в его выражениях.

Как пояснил старший автор исследования Коити Осука, эта технология создаёт более "живую" мимику, что способствует лучшему эмоциональному взаимодействию между людьми и роботами.

"Дальнейшее развитие этой системы поможет создать андроидов, которые будут восприниматься как обладающие эмоциями и даже сердцем", — добавил Исихара.

Эта технология открывает новые возможности для роботов-коммуникаторов, делая их взаимодействие с людьми более естественным и человечным.

Уточнения

Андро́ид (от греч. ἀνήρ, ανδρός - "человек, мужчина" и суффикса -oid - "подобие; человекоподобный, антропоморфный") — робот-гуманоид или синтетический организм, предназначенный для того, чтобы выглядеть и действовать наподобие человека. Такой робот может быть оснащён органами биологического происхождения, либо другими, не уступающими по функциональности и внешнему виду.

Ми́мика (от др.-греч. μιμικός "мимический, актёрский", далее из μιμέομαι "подражать") — "выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека" или "движения мускулатуры в координированных комплексах, отражающие разнообразные психические состояния человека" (Л. М. Сухаребский, 1966).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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