Как разлом Денали проложил путь для формирования самой высокой горы континента

Новые исследования показали, что разлом Денали на самом деле представляет собой древний шов, который когда-то соединял два крупных массива суши.
Много миллионов лет назад — от 72 до 56 миллионов лет назад — океаническая плита под названием "Рангеллийский составной террейн" столкнулась с западной окраиной Северной Америки и застряла там.
"Теперь мы лучше понимаем, как происходит рост литосферы вдоль западной границы Северной Америки", — объяснил Шон Риган, геолог из Университета Аляски в Фэрбенксе, который возглавил исследование.
Разлом Денали — это сдвиговый разлом, в котором две части континентальной коры скользят друг мимо друга. 3 ноября 2002 года произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, вызвавшее разрушения, включая сброс плавучих домов с причалов на расстояние более 1500 миль от Сиэтла.
Для исследования Риган изучил три участка разлома, расположенные на территории Аляски и канадской провинции Юкон — это горы Клируотер, озеро Клуэйн и Береговые горы, недалеко от Джуно.
Эти участки находятся на расстоянии более 620 миль друг от друга, но, как показали исследования, все они образовались одновременно и в одном и том же месте. Позже они начали двигаться друг относительно друга.
Используя минерал монацит, который реагирует на высокое давление и температуру, Риган смог подтвердить, что все эти участки сформировались при одинаковых условиях и примерно в одно и то же время. Этот минерал помогает ученым воссоздавать историю изменений в породах.
"Мы доказали, что все три участка сформировались одновременно и имеют схожие структурные особенности", — рассказал Риган.
Этот процесс называется инверсионным метаморфизмом. Он заключается в том, что горные породы, образовавшиеся при высоких температурах и давлениях, оказываются выше тех, что сформировались в более низких условиях.
Это явление встречается в местах, где тектонические силы заставляют более глубокие слои земли подниматься на поверхность.
Таким образом, эти три региона являются частью зоны столкновения между Северо-Американской плитой и мини-плитой Рангела, которая, как и другие части Тихоокеанского побережья, когда-то была удалённой территорией.
"Мы начинаем распознавать важные элементы в процессе соединения, когда древние куски суши присоединились к Северо-Американской плитой", — пояснил Риган.
Дена́ли (Тенада коюк. и англ. Denali, атна Dghelaayce’e), до 2015 года — Мак-Ки́нли (англ. McKinley) — двуглавая гора на юге центральной части Аляски, высочайшая гора Северной Америки. Находится в центре национального парка Денали. В начале XIX века называлась Большая гора и была высочайшей точкой Российской империи. Высота 6190 метров (по данным Геологической службы США).
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