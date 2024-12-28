Кислотное озеро, серные газы и голубое пламя: что скрывает вулкан Кава-Иджен

Кава-Иджен — это активный вулкан на индонезийском острове Ява, знаменитый своим гигантским кратерным озером с самой кислой водой в мире.
В некоторых его частях pH воды опускается до 0,3, что делает озеро невероятно агрессивным по химическому составу, с высоким содержанием серной и соляной кислот.
Для сравнения, pH аккумуляторной кислоты также составляет около 0,3, что примерно соответствует кислым растворам, использующимся в автомобилях.
В то время как желудочная кислота человека имеет pH от 1,5 до 2, а лимонный сок — 2-3, в кислотном озере Кава-Иджен, несмотря на экстремальные условия, обитают микробы, как показало исследование 2006 года.
Кратерное озеро Кава-Иджен выглядит почти искусственно, благодаря голубовато-зелёному цвету воды, который возникает из-за минералов и кислот, поступающих из раскалённой магмы под вулканом.
Этот вулкан, последний раз извергавшийся в 1999 году, имеет высоту 2769 метров, а его кратер занимает площадь около 2300 на 2625 футов.
Помимо кислоты, вулкан Кава-Иджен ещё и выделяет сернистые газы, которые воспламеняются при контакте с кислородом в воздухе, образуя яркое синее пламя. Эти пламя, видимые только ночью, создают невероятное зрелище на фоне чёрного неба.
Когда дожди заполняют кислотное озеро, вода быстро становится едкой из-за газов, поднимающихся из его глубин. Перелившаяся вода стекает в ручей, который вскоре впадает в реку Баньюпахит, известную как «горькая вода».
Вулкан продолжает производить серу, которую местные жители добывают и продают на сахарные заводы, где её используют для очистки сахара.
Тем не менее, добыча серы сопряжена с большими рисками. Работники сталкиваются с ядовитыми газами, опасными взрывами и труднопроходимыми склонами вулкана.
Вулкан И́джен (индон. Gunung Ijen, яв. ꦒꦸꦤꦸꦁꦲꦶꦗꦺꦤ꧀ Gunung Ijen) — действующий вулкан в Индонезии. Другое название синонимично названию местного сернистого озера Кавах Иджен или просто Кавах.
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