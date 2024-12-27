Зонд НАСА установил рекорд, приблизившись к Солнцу

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнечный зонд НАСА "Паркер" совершил исторический подвиг, приблизившись к Солнцу ближе, чем когда-либо прежде. Это событие учёные сравнивают с высадкой "Аполлона" на Луну в 1969 году.

Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зонд у Солнца

Рекордный полёт зонда был подтверждён сигналом маяка, который поступил на Землю 26 декабря, что стало основным признаком того, что аппарат продолжает нормально работать.

Во вторник, 24 декабря, в 6:53 утра по восточному времени зонд, размером с автомобиль, подошёл к Солнцу на рекордное расстояние — 3,8 миллиона миль (6,1 миллиона километров), что почти в 10 раз меньше орбиты Меркурия.

Становясь самым быстрым объектом, созданным человеком, "Паркер" двигался со скоростью 430 000 миль в час (690 000 км/ч) — достаточно быстро, чтобы добраться из Токио в Вашингтон менее чем за минуту.

"Это именно тот момент, ради которого мы разрабатывали миссию", — сказала Никола Фокс, заместитель администратора научных миссий НАСА.

Центр управления полётами не смог связаться с аппаратом во время его приближения к Солнцу, и учёные с тревогой ждали сигнал, подтверждающий, что зонд выжил.

Подробные телеметрические данные станут доступны только 1 января 2025 года, а научные результаты и изображения пролёта будут переданы в начале января.

Зонд был отправлен в космос в 2018 году с целью разгадать важнейшие загадки Солнца, например, почему его корона нагревается, несмотря на удаление от поверхности звезды, и как ускоряются заряженные частицы до скорости, близкой к световой.

Во время последнего пролёта "Паркер" пролетел через солнечные плазменные шлейфы и наблюдал солнечные вспышки, которые могут создавать захватывающие полярные сияния, а также нарушать работу технологий на Земле.

"Это невероятно, ведь "Паркер" уже даёт нам новые данные о Солнце", — сказала Николин Виалл, исследователь солнечного зонда.

Солнечный аппарат, несмотря на приближение к сильному солнечному излучению, использует уникальный теплоотражающий экран, способный выдерживать температуры до 1371 °C, что помогает поддерживать приборы в безопасном состоянии.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.По спектральной классификации Солнце относится к типу G2V (жёлтый карлик).

