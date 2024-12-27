Почему Люси не могла бегать быстро: секреты её анатомии

По результатам нового исследования, знаменитая родственница человека, австралопитек по имени Люси, не могла бегать быстро. Моделирование её беговых способностей предложило новый взгляд на эволюцию человеческой анатомии, особенно в контексте того, как изменялись наши беговые способности.

Фото: Pressebilder Neanderthal Museum by Neanderthal-Museum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Австралопитек Люси

Человечество начало ходить и бегать на двух ногах около 2 миллионов лет назад, с появлением Homo erectus. Однако уже гораздо раньше, около 4 миллионов лет назад, наши предки, такие как австралопитеки, также были способны передвигаться на двух ногах.

Тем не менее, из-за своих пропорций — длинных рук и особенностей строения тела — австралопитеки, такие как Люси, скорее всего, не были такими ловкими и быстрыми, как современные люди.

Недавнее исследование, смоделировало анатомию Люси и её способность бегать, чтобы понять её максимальную скорость, затраты энергии и выносливость.

Результаты показали, что максимальная скорость Люси составляла лишь 18 км/ч (11 миль в час), что значительно ниже, чем у человека. Для сравнения, скорость Усэйна Болта превышает 43 км/ч, а обычный бегун-любитель может развить скорость около 22 км/ч.

Несмотря на более низкую максимальную скорость, Люси расходовала в 1,7-2,9 раза больше энергии, чем современные люди, чтобы бежать с той же скоростью. Это указывает на то, что ей требовалось гораздо больше усилий, чтобы преодолевать те же расстояния, что и человеку.

Одна из причин медленного и неэффективного бега Люси, вероятно, заключается в её особенностях строения тела. У австралопитеков была крупная верхняя часть тела, длинные руки и короткие ноги, что ограничивало их скорость.

Кроме того, исследования показали, что анатомия ахиллова сухожилия и икроножных мышц Люси могла быть менее эффективной для бега. У современных людей ахиллово сухожилие работает как пружина, обеспечивая более мощное и эффективное движение.

Однако даже при моделировании мышц Люси, схожих с человеческими, её бег оставался медленным, что объясняется в основном её меньшими размерами.

Исследователи подчеркнули, что эта работа впервые использовала моделирование опорно-двигательного аппарата Люси для оценки её беговых способностей.

Тем не менее, для более глубокого понимания различий в передвижении австралопитеков и людей нужно провести дополнительные исследования, например, учитывающие движения рук и туловища.

Уточнения

Люси (англ. Lucy, английское произношение: ['lu:sɪ]) — женское имя, скелет женской особи австралопитека афарского.



Усэ́йн Сент-Ле́о Болт (англ. Usain St. Leo Bolt; род. 21 августа 1986 года, Шервуд-Контент, приход Трелони, Ямайка) — ямайский легкоатлет, за время выступлений установил восемь мировых рекордов. На текущий момент — обладатель мировых рекордов в беге на 100 — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.

