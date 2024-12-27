Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем полезна сельдь, и как её правильно готовить
Запасы нефти в США рухнули до пятилетнего минимума
Как вырастить зелёный лук на подоконнике: простой способ для зимы
Что пить на праздниках, чтобы избежать похмелья
Никогда не кладите его в холодильник! Раскрыты главные правила хранения хлеба
Кошки и собаки, приносящие трофеи: что это значит для хозяина
В Лондоне туристы на ярмарке не увидели слово Christmas
Ваша духовка снова как новая: простой способ убрать нагар и жир
Почему настурция должна быть в каждом саду: посев в феврале для раннего цветения

Почему Люси не могла бегать быстро: секреты её анатомии

Наука

По результатам нового исследования, знаменитая родственница человека, австралопитек по имени Люси, не могла бегать быстро. Моделирование её беговых способностей предложило новый взгляд на эволюцию человеческой анатомии, особенно в контексте того, как изменялись наши беговые способности.

Австралопитек Люси
Фото: Pressebilder Neanderthal Museum by Neanderthal-Museum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Австралопитек Люси

Человечество начало ходить и бегать на двух ногах около 2 миллионов лет назад, с появлением Homo erectus. Однако уже гораздо раньше, около 4 миллионов лет назад, наши предки, такие как австралопитеки, также были способны передвигаться на двух ногах.

Тем не менее, из-за своих пропорций — длинных рук и особенностей строения тела — австралопитеки, такие как Люси, скорее всего, не были такими ловкими и быстрыми, как современные люди.

Недавнее исследование, смоделировало анатомию Люси и её способность бегать, чтобы понять её максимальную скорость, затраты энергии и выносливость.

Результаты показали, что максимальная скорость Люси составляла лишь 18 км/ч (11 миль в час), что значительно ниже, чем у человека. Для сравнения, скорость Усэйна Болта превышает 43 км/ч, а обычный бегун-любитель может развить скорость около 22 км/ч.

Несмотря на более низкую максимальную скорость, Люси расходовала в 1,7-2,9 раза больше энергии, чем современные люди, чтобы бежать с той же скоростью. Это указывает на то, что ей требовалось гораздо больше усилий, чтобы преодолевать те же расстояния, что и человеку.

Одна из причин медленного и неэффективного бега Люси, вероятно, заключается в её особенностях строения тела. У австралопитеков была крупная верхняя часть тела, длинные руки и короткие ноги, что ограничивало их скорость.

Кроме того, исследования показали, что анатомия ахиллова сухожилия и икроножных мышц Люси могла быть менее эффективной для бега. У современных людей ахиллово сухожилие работает как пружина, обеспечивая более мощное и эффективное движение.

Однако даже при моделировании мышц Люси, схожих с человеческими, её бег оставался медленным, что объясняется в основном её меньшими размерами.

Исследователи подчеркнули, что эта работа впервые использовала моделирование опорно-двигательного аппарата Люси для оценки её беговых способностей.

Тем не менее, для более глубокого понимания различий в передвижении австралопитеков и людей нужно провести дополнительные исследования, например, учитывающие движения рук и туловища.

Уточнения

Люси  (англ. Lucy, английское произношение: ['lu:sɪ]) — женское имя, скелет женской особи австралопитека афарского.

Усэ́йн Сент-Ле́о Болт (англ. Usain St. Leo Bolt; род. 21 августа 1986 года, Шервуд-Контент, приход Трелони, Ямайка) — ямайский легкоатлет, за время выступлений установил восемь мировых рекордов. На текущий момент — обладатель мировых рекордов в беге на 100 — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти плодовые деревья станут врагами на вашем участке
Садоводство, цветоводство
Эти плодовые деревья станут врагами на вашем участке
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой Аудио 
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Сводка с фронта: в больнице Днепропетровска много генералов НАТО, Путин пообещал Киеву Орешника
Сводка с фронта: в больнице Днепропетровска много генералов НАТО, Путин пообещал Киеву Орешника
Последние материалы
Чем полезна сельдь, и как её правильно готовить
Запасы нефти в США рухнули до пятилетнего минимума
Как вырастить зелёный лук на подоконнике: простой способ для зимы
Что пить на праздниках, чтобы избежать похмелья
Почему Люси не могла бегать быстро: секреты её анатомии
Никогда не кладите его в холодильник! Раскрыты главные правила хранения хлеба
Кошки и собаки, приносящие трофеи: что это значит для хозяина
В Лондоне туристы на ярмарке не увидели слово Christmas
Ваша духовка снова как новая: простой способ убрать нагар и жир
Почему настурция должна быть в каждом саду: посев в феврале для раннего цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.