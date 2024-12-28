Самая глубокая впадина на Земле: Антарктида раскрывает тайны

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Антарктида, покрытая массивным ледяным покровом, кажется однообразной и плоской с высоты. Однако под её замороженной поверхностью скрыт древний континент с горными хребтами, долинами и каньонами.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Льды на берегу

Эти особенности играют ключевую роль в прогнозировании таяния льдов, особенно в условиях глобального потепления. Недавнее исследование представило самую детализированную карту подледного рельефа — BedMachine Antarctica.

Прорыв в изучении льдов

Карта BedMachine, созданная с использованием данных о движении льда, радарных исследований и сейсмических измерений, помогла выявить скрытые топографические детали, которые до сих пор оставались неизвестными.

"Используя BedMachine, можно обнаружить важные особенности, такие как неровности и углубления, которые ускоряют, замедляют или полностью останавливают движение ледников", — отметил специалист по системе Земля из Калифорнийского университета в Ирвайне, Матье Морлигем.

Эти данные имеют решающее значение для понимания того, какие части ледяного покрова наиболее уязвимы перед изменением климата. Например, карта показывает, что ледники, пересекающие Трансантарктические горы, защищены мощными стабилизирующими хребтами, которые замедляют их движение.

Самая глубокая точка Земли

BedMachine также обнаружила самую глубокую впадину на планете — впадину Денмана, расположенную на глубине около 3500 метров ниже уровня моря. Для сравнения, Мёртвое море, самая низкая точка суши, находится всего на 432 метра ниже уровня моря.

Эта впадина играет ключевую роль в изучении ледяных потоков, поскольку ежегодно через неё проходит огромный объём льда.

Глобальные последствия

Учёные подчёркивают, что понимание движения льдов Антарктиды становится всё более важным. Если весь ледяной покров континента растает, это поднимет уровень Мирового океана на 60 метров. Хотя такой сценарий маловероятен в ближайшее время, даже частичное таяние приведёт к разрушительным последствиям для прибрежных регионов по всему миру.

Новое исследование показало, какие именно участки льда наиболее подвержены риску сползания в океан. Это позволяет прогнозировать, как глобальное потепление повлияет на Антарктиду в ближайшие десятилетия.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

