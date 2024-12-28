Запретная находка на священной горе

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На протяжении почти двух тысячелетий на "священной горе" Афон, расположенной в северной Греции, действовало строгое правило: сюда не могли попасть женщины. Эта территория стала домом для христианских монастырей, где царило абсолютное мужское присутствие. Однако недавняя находка археологов может изменить представление об истории этого места.

Фото: unsplash.com by Artem Sapegin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассвет в горах

Во время реставрации монастыря Пантократор под полом часовни были обнаружены останки семи человек. Среди них — необычные кости, которые, по мнению некоторых экспертов, могли принадлежать женщине.

"Это первый известный случай обнаружения женских костей на Афоне", — отметил Архитектор и реставратор Фаидон Хаджиантониу.

Необычная находка в часовне

Антрополог Лора Винн-Антикас, изучавшая останки, считает, что те, кто были похоронены в часовне, занимали высокое положение. Она отметила, что размеры и форма некоторых костей, таких как крестец, большеберцовая кость и предплечье, значительно отличаются от мужских. Однако это ещё не является доказательством, что останки действительно принадлежат женщине.

Наука знает случаи, когда человеческие останки имеют черты, характерные для обоих полов. Например, анализ костей героя Казимира Пулавского выявил женские особенности, что позволяет предположить, что он мог быть интерсексом.

Строгие правила и редкие исключения

Сегодня на горе Афон живут около 2500 монахов в 20 монастырях. Женщинам запрещено находиться здесь даже в радиусе 500 метров — правило действует с X века, чтобы Дева Мария оставалась единственной женщиной на этой территории. Исключение делается лишь для кошек.

Тем не менее, история знает 12 случаев, когда женщины нарушали этот запрет. Некоторые искали убежища во времена политических конфликтов, другие — пробирались под видом мужчин. Например, греческая журналистка Мальвина Карали утверждала, что в 1990-х посетила Афон, надев мужскую одежду.

Дальнейшие исследования

Чтобы подтвердить, принадлежат ли обнаруженные кости женщине, останки направлены в лаборатории Афин для более детального анализа. Пока загадка "священной горы" остаётся нерешённой.

Уточнения

Гора́ (мн. ч. — го́ры) — форма рельефа, изолированное резкое поднятие местности с выраженными склонами и подножием или вершина в горной стране.

