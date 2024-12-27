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Будущее диагностики: база генетических данных в России

3:04
Наука

Московский физико-технический институт (МФТИ) создал масштабную базу молекулярно-генетических данных жителей России. Этот амбициозный проект, запущенный в начале 2024 года, направлен на сбор и анализ биологического материала для популяционных исследований и разработки новых медицинских тест-систем. Об этом сообщили в пресс-службе института.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Проект открывает новые горизонты в научных исследованиях и медицинских разработках. Накопление генетических данных помогает лучше понять, как различные генотипы влияют на реакцию пациентов на лечение. Это станет основой для персонализированного подхода в медицине, особенно в онкологии, где разные виды опухолей требуют индивидуального подхода.

Кроме того, генетические тесты способны выявлять предрасположенность к заболеваниям, позволяя заранее принимать превентивные меры: менять образ жизни или чаще проходить обследования.

Основными пользователями генетической базы станут компании, работающие в сфере разработки медицинских тестов и новых методов лечения. Среди них — фармацевтические корпорации, исследовательские институты и биотехнологические компании.

Создание базы проходит в партнерстве с генетическим холдингом "Биотех Решения", который является спин-оффом МФТИ. Все данные обезличены, а их обработка происходит в Геномном центре института.

"Мы изучаем биоматериалы, полученные от добровольцев, и добавляем результаты в базу геномных данных. Эти данные помогают проводить популяционные исследования, определять частоту встречаемых мутаций и подбирать экспериментальные группы для научных и клинических исследований", — объясняет руководитель Геномного центра МФТИ Денис Гудков.

В базу также включены данные о микробиоте кишечника. В дальнейшем ученые планируют добавить информацию о биохимических и гормональных исследованиях, что позволит изучать взаимодействие различных биологических маркеров.

"Наша база — это часть экосистемы исследований. Мы используем ее для создания стандартных образцов, необходимых при разработке новых технологий. Например, редкие генотипы могут быть заранее найдены в базе, что экономит время и средства", — отмечает Денис Гудков.

МФТИ активно использует собственные разработки, что минимизирует зависимость от импортных расходных материалов. Среди них — консервирующие растворы для биоматериалов и технологии для исследований микробиоты. "Большая часть расходных материалов производится в России, что значительно снижает стоимость процесса", — добавляет Гудков.

Присоединиться к проекту может любой желающий, сдав биоматериал в поликлинике МФТИ или клиническом центре института.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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