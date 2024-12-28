Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приготовьте вкуснейшую веганскую заправку для салата Цезарь за 5 минут
Как приручить неласковую кошку?
Боярская впервые показала лицо младшего сына от Матвеева
Как недобросовестные схемы ОСАГО влияют на рынок автострахования
Наталья Рудова не может получить роль в кино из-за внешности: что не устраивает режиссёров
Какой сорт моркови выбрать для идеального урожая
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Новогодний декор с символикой: привлекаем счастье в дом
Как сделать клумбу яркой на весь сезон

Найдено средство для борьбы с похмельем после бурной вечеринки

2:16
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, почему после шумного вечера наутро накатывает слабость и головная боль? Это вейсалгия — знакомое каждому похмелье, которое сопровождает человечество с момента открытия процесса брожения.

Похмелье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Похмелье

Похмелье — это не что иное, как защитная реакция организма на избыток алкоголя. Печень, расщепляя этанол, запускает цепочку метаболических и воспалительных процессов. Итог — головная боль, тошнота, озноб и ощущение разбитости. Организм борется с токсинами, но побочные эффекты не заставляют себя ждать.

Почему лекарства не работают

На протяжении веков люди искали универсальное средство от похмелья. Однако большая часть предложений — от витаминов до травяных добавок — остается лишь мифом. Мало кто задумывается, что истинные причины похмелья до конца не изучены.

Ученые выделяют ряд факторов: гормональные изменения, нарушение работы нейромедиаторов мозга, воспалительные процессы и даже изменения в микрофлоре кишечника.

Тем не менее, исследования продолжаются. Например, изучается дигидромирицетин (DHM) — растительное средство из Китая. Эксперименты на мышах показывают, что это вещество помогает организму быстрее перерабатывать алкоголь и снижать токсичность ацетальдегида.

DHM также влияет на поведение, уменьшая желание выпивать, что делает его перспективным средством в борьбе с последствиями алкоголя.

Как ускорить восстановление

Пока наука ищет универсальное лекарство, вы можете использовать простые методы для облегчения состояния:

  • Употребляйте больше воды до, во время и после застолья.
  • Дайте организму время восстановиться, хорошо выспавшись.
  • Примите нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен.
  • Отвлекитесь просмотром любимых сериалов и минимизируйте физическую активность.

Помните, лучший способ избежать похмелья — это умеренность в употреблении алкоголя. Замена коктейлей на воду в разгар вечеринки спасёт от утренних мучений.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
900 000 лет назад Homo sapiens пережил генетический кризис: как это изменило нашу эволюцию
Наука и техника
900 000 лет назад Homo sapiens пережил генетический кризис: как это изменило нашу эволюцию Аудио 
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Сводка с фронта: грядёт битва за Днепропетровск, Зеленский продолжает убивать несуществующих корейцев Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Последние материалы
Как носить колготки зимой 2024/25: тренды, которые улучшат ваш стиль
Вредные закуски на Новый год: что убрать из меню
Загадочные каменные статуи 4000-летней давности нашли на Оркнейских островах
Где выгоднее купить моторное масло: исследование за 5 лет
Что делать, если укусила белка? Как избежать угрозу бешенства и столбняка
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Как вырастить апельсиновое дерево из косточки
Влияет ли частота приемов пищи на скорость метаболизма?
Пермские волонтёры ищут новых хозяев для кошек, потерявших при пожаре дом
Кредитные учреждения увеличили объемы продаж проблемных долгов в 1,5 раза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.