Найдено средство для борьбы с похмельем после бурной вечеринки

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Вы когда-нибудь задумывались, почему после шумного вечера наутро накатывает слабость и головная боль? Это вейсалгия — знакомое каждому похмелье, которое сопровождает человечество с момента открытия процесса брожения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Похмелье

Похмелье — это не что иное, как защитная реакция организма на избыток алкоголя. Печень, расщепляя этанол, запускает цепочку метаболических и воспалительных процессов. Итог — головная боль, тошнота, озноб и ощущение разбитости. Организм борется с токсинами, но побочные эффекты не заставляют себя ждать.

Почему лекарства не работают

На протяжении веков люди искали универсальное средство от похмелья. Однако большая часть предложений — от витаминов до травяных добавок — остается лишь мифом. Мало кто задумывается, что истинные причины похмелья до конца не изучены.

Ученые выделяют ряд факторов: гормональные изменения, нарушение работы нейромедиаторов мозга, воспалительные процессы и даже изменения в микрофлоре кишечника.

Тем не менее, исследования продолжаются. Например, изучается дигидромирицетин (DHM) — растительное средство из Китая. Эксперименты на мышах показывают, что это вещество помогает организму быстрее перерабатывать алкоголь и снижать токсичность ацетальдегида.

DHM также влияет на поведение, уменьшая желание выпивать, что делает его перспективным средством в борьбе с последствиями алкоголя.

Как ускорить восстановление

Пока наука ищет универсальное лекарство, вы можете использовать простые методы для облегчения состояния:

Употребляйте больше воды до, во время и после застолья.

Дайте организму время восстановиться, хорошо выспавшись.

Примите нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен.

Отвлекитесь просмотром любимых сериалов и минимизируйте физическую активность.

Помните, лучший способ избежать похмелья — это умеренность в употреблении алкоголя. Замена коктейлей на воду в разгар вечеринки спасёт от утренних мучений.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

