Штормы на Нептуне: влияние температуры на сильные ветры

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Нептун и Уран — два ледяных гиганта нашей Солнечной системы, но они очень сильно различаются, несмотря на сходные размеры и состав. Нептун, находясь дальше от Солнца, тем не менее, оказывается теплее Урана, и учёным до сих пор не удаётся объяснить, почему.

Фото: Freepik by kjpargeter Нептун

Когда в 1989 году аппарат "Вояджер-2" достиг Нептуна, он зафиксировал необычные явления, включая мощный шторм в южном полушарии планеты. Ветер там достигал 1500 миль в час, что стало рекордом. Но ещё одна загадка, связанная с этим ледяным гигантом, заключается в том, что Нептун теплее Урана, хотя последний находится ближе к Солнцу.

Как объяснил астроном Брайан Кокс в своём документальном фильме, источником этого дополнительного тепла остаётся неизвестный механизм. Но, по словам учёных, одна загадка может быть связана с другой, и решение одной проблемы может пролить свет на вторую.

Тепло на Нептуне измеряется не так, как на Земле, поскольку планета является газовым гигантом, и у неё нет твёрдой поверхности. Исследования показали, что Нептун излучает в два раза больше тепла, чем получает от Солнца, в то время как Уран не проявляет такой же активности.

Нептун выделяет тепло за счёт гравитационного сжатия — процесса, при котором материя внутри планеты сжимается, выделяя теплоту. Но у Урана, как выяснилось, этого источника тепла нет.

В чем же причина такого различия? Возможно, это связано с тем, что Уран столкнулся с другим объектом в своей ранней истории, что привело к нарушению его внутренней структуры. Также есть версия, что температура на этих планетах зависит от их возраста и внутренних процессов, которые происходят гораздо медленнее на более старых планетах.

Штормы и сильные ветры на обеих планетах также являются загадкой. На Нептуне скорость ветра может достигать 1500 миль в час, что намного быстрее, чем на Уране, где ветер обычно не превышает 560 миль в час. Эти ветры, вероятно, связаны с температурой, а также с конвекционными процессами, которые происходят в их атмосферах.

Вопросы о том, почему Нептун и Уран такие разные, несмотря на схожие условия формирования, остаются неразрешёнными. Ответы на них могут не только углубить наши знания о планетах Солнечной системы, но и помочь нам лучше понять процесс формирования планет в целом.

Уточнения

Непту́н — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы.

