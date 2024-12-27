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Как учёные спасают побережье Анапы от нефтяного мусса

3:37
Наука

В середине декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что вызвало масштабный разлив нефтепродуктов. Это привело к введению в Краснодарском крае режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

масляное пятно от разлива нефти
Фото: Wikimedia Commons by Martarano Steve, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Public domain
масляное пятно от разлива нефти

О методах борьбы с экологической катастрофой порталу Наука.РФ рассказала доктор химических наук, заведующая лабораторией химического факультета МГУ Ирина Перминова. Она лично работает на месте аварии вместе с командой ученых.

На данный момент к ликвидации последствий привлечены более четырех тысяч представителей муниципальных администраций, сельских поселений, учреждений и предпринимателей. За последние сутки в операции участвовали 6800 человек.

Ирина Перминова объяснила, что существующие физико-химические методы очистки не подходят для ликвидации таких сложных загрязнений. Например, стандартные технологии, такие как использование плавучих заграждений (бонов) и скиммеров для сбора нефтяной пленки, в этом случае оказались неэффективны.

«Разлившийся мазут — это густая смесь тяжелых углеводородов, которая не образует пленки, а опускается под воду, становясь практически невидимой с поверхности. Во время шторма он превращается в эмульсию воды и нефти — так называемый нефтяной мусс. Этот тип загрязнения нельзя ни диспергировать, ни собрать насосами», — поясняет Перминова.

Для решения проблемы ученые предложили использовать бурый уголь в качестве сорбента. Эксперименты показали, что уголь способен удерживать мазут, предотвращая его дальнейшее распространение.

«Наша цель — сделать субстанцию твердой и менее липкой. Сейчас пляжи очищают вручную, собирая мазутный мусс вместе с песком. При повышении температуры мазут становится жидким, что осложняет уборку. Уголь же позволяет „запечатывать“ загрязнение, делая его легче собираемым», — отмечает химик.

На побережье развернулась масштабная работа. Добровольцы, волонтерские организации и спасатели активно подключились к ликвидации последствий. Полевые ветклиники спасают загрязненных птиц и отправляют их на реабилитацию.

«Мы ведем исследования как на месте аварии в Анапе, так и в лабораториях МГУ. Также нас поддержал сельскохозяйственный техникум, предоставивший лабораторию для экспериментов с реагентами. Мы стремимся ускорить разработку новых технологий», — рассказала Перминова.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что сотрудники всех муниципалитетов, спасатели и волонтеры убрали около 5 тысяч тонн загрязненного песка за сутки, а общий объем собранного загрязнения с начала операции достиг 35 тысяч тонн. Из них 28 тысяч тонн вывезли на временные полигоны. Более 322 квадратных километров акватории обследовали суда Морспасслужбы, а с поверхности воды собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

Следить за актуальной информацией можно на официальных телеграм-каналах оперативного штаба Краснодарского края и Единого координационного центра по ликвидации ЧС.

Уточнения

Вениамин Иванович Кондра́тьев (род. 1 сентября 1970, Прокопьевск, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015 года. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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