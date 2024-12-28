Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заниженная талия возвращается: как носить и с чем сочетать
Всё, что нужно знать об Аляске: ледники, фьорды и природа на грани фантастики
Рейтинг самых умных собак: бордер-колли сместили с пьедестала
Два простых и дешёвых средства, которые гарантируют вам идеально чистый и свежий унитаз
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе

Уникальная космическая миссия: как робот спасёт орбиту от мусора

2:57
Наука

Задумывались ли вы, что самый большой мусорный "полигон" нашей планеты находится не на Земле, а в космосе?

Спутник
Фото: Freepik by vecstock
Спутник

На орбитах вокруг Земли крутятся более 3000 вышедших из строя спутников и десятки миллионов обломков, движущихся со скоростью десятков тысяч миль в час. Эти частицы космического мусора могут стать настоящей угрозой для функционирования спутников и даже космических аппаратов.

Иногда, когда два крупных обломка сталкиваются, они распадаются на множество мелких частей, которые, как пули, могут повредить оборудование. Это создает серьёзную проблему, которую необходимо решать.

Европейское космическое агентство (ЕКА) нашло решение: робот-обнимашка. В рамках миссии ClearSpace-1 они запускают четырёхрукого робота, который будет "обнимать" спутники и выводить их с орбиты. Суть миссии — устранить мусор, охватив его манипуляторами, а затем сбросить остатки в атмосферу Земли.

Но при этом, как отмечают эксперты, убрать один спутник с орбиты — это как вычерпать ведро воды из озера. В любом случае это должно стать первым шагом к созданию системы, которая поможет очистить космос.

Что стоит за миссией ClearSpace-1

Миссия, запуск которой планируется на 2025 год, будет сосредоточена на удалении относительно небольшого спутника, конического обломка Vespa. Этот фрагмент космического мусора был выведен на орбиту в 2013 году ракетой-носителем ESA "Вега".

Вспоминая массу в 100 килограммов, этот объект станет первой целью для робота. После захвата и удаления обломка с орбиты, оба объекта сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере Земли.

Стоимость миссии оценивается в 133 миллиона долларов, и, хотя её эффективность остаётся под вопросом, она может стать важным первым шагом к решению проблемы космического мусора.

Будущее космических "эвакуаторов"

Как отмечает основатель компании ClearSpace, Люк Пиге, проблема космического мусора становится всё более актуальной. На данный момент на орбитах находится почти 2000 действующих спутников и более 3000 вышедших из строя.

В ближайшие годы количество спутников может увеличиться в разы, ведь на орбитах будут появляться целые мегасозвездия из сотен и тысяч спутников.

Необходимость в "космическом эвакуаторе" для удаления старых спутников и создания пространства для новых становится всё более очевидной. Хотя есть и другие предложения по очистке космоса, например, с помощью лазеров или сетей, ClearSpace-1 обещает стать первым шагом к масштабной операции по очищению орбит Земли.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи
Еда и рецепты
Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи Аудио 
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям
Наука и техника
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Последние материалы
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе
Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки
Биологическое бессмертие: что стоит за способностью медузы жить вечно
Маврикий оказался под угрозой: на пляжах нашли опасных медуз
Ошибки в общении с собаками: взгляд в глаза и его последствия
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.