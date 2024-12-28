Уникальная космическая миссия: как робот спасёт орбиту от мусора

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Задумывались ли вы, что самый большой мусорный "полигон" нашей планеты находится не на Земле, а в космосе?

Фото: Freepik by vecstock Спутник

На орбитах вокруг Земли крутятся более 3000 вышедших из строя спутников и десятки миллионов обломков, движущихся со скоростью десятков тысяч миль в час. Эти частицы космического мусора могут стать настоящей угрозой для функционирования спутников и даже космических аппаратов.

Иногда, когда два крупных обломка сталкиваются, они распадаются на множество мелких частей, которые, как пули, могут повредить оборудование. Это создает серьёзную проблему, которую необходимо решать.

Европейское космическое агентство (ЕКА) нашло решение: робот-обнимашка. В рамках миссии ClearSpace-1 они запускают четырёхрукого робота, который будет "обнимать" спутники и выводить их с орбиты. Суть миссии — устранить мусор, охватив его манипуляторами, а затем сбросить остатки в атмосферу Земли.

Но при этом, как отмечают эксперты, убрать один спутник с орбиты — это как вычерпать ведро воды из озера. В любом случае это должно стать первым шагом к созданию системы, которая поможет очистить космос.

Что стоит за миссией ClearSpace-1

Миссия, запуск которой планируется на 2025 год, будет сосредоточена на удалении относительно небольшого спутника, конического обломка Vespa. Этот фрагмент космического мусора был выведен на орбиту в 2013 году ракетой-носителем ESA "Вега".

Вспоминая массу в 100 килограммов, этот объект станет первой целью для робота. После захвата и удаления обломка с орбиты, оба объекта сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере Земли.

Стоимость миссии оценивается в 133 миллиона долларов, и, хотя её эффективность остаётся под вопросом, она может стать важным первым шагом к решению проблемы космического мусора.

Будущее космических "эвакуаторов"

Как отмечает основатель компании ClearSpace, Люк Пиге, проблема космического мусора становится всё более актуальной. На данный момент на орбитах находится почти 2000 действующих спутников и более 3000 вышедших из строя.

В ближайшие годы количество спутников может увеличиться в разы, ведь на орбитах будут появляться целые мегасозвездия из сотен и тысяч спутников.

Необходимость в "космическом эвакуаторе" для удаления старых спутников и создания пространства для новых становится всё более очевидной. Хотя есть и другие предложения по очистке космоса, например, с помощью лазеров или сетей, ClearSpace-1 обещает стать первым шагом к масштабной операции по очищению орбит Земли.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

