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Толстая кора Марса: как она могла поддерживать жидкую воду

1:55
Наука

Американские учёные из Университета Райса установили, что толстая кора южных нагорий Марса могла играть важную роль в поддержании жидкой воды и генерации гранитных магм. Эти открытия, опубликованные в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL), предлагают новый взгляд на раннюю обитаемость Красной планеты.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Что показали модели

Исследователи использовали передовые методы теплового моделирования, чтобы изучить термическое состояние марсианской коры в Нойский и ранний Гесперидский периоды, 3-4 миллиарда лет назад. Результаты показали:

  • Толстая кора (более 50 км) в этих регионах могла испытывать частичное плавление, что привело к образованию гранитных магм.
  • Плавление происходило через дегидратационное плавление или фракционную кристаллизацию промежуточных магм.

Вода под поверхностью

Повышенный тепловой поток в этих регионах также создавал условия для существования значительных водоносных горизонтов. Эти подземные резервуары жидкой воды могли простираться на несколько километров под поверхностью.

"Южные нагорья могли поддерживать подземные водоносные горизонты — резервуары жидкой воды — на планете, которую мы считали сухой и замерзшей", — отмечают учёные.

Почему это важно для изучения жизни на Марсе

Обнаружение жидкой воды и возможность генерации гранитных магм имеют ключевое значение для понимания обитаемости Марса. Гранитные магмы содержат элементы, необходимые для жизни, а водоносные горизонты могли быть источником воды для возможных форм жизни.

Эти результаты меняют представление о раннем Марсе, делая южные нагорья перспективным объектом для будущих исследований, связанных с поиском следов жизни.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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