Толстая кора Марса: как она могла поддерживать жидкую воду

Американские учёные из Университета Райса установили, что толстая кора южных нагорий Марса могла играть важную роль в поддержании жидкой воды и генерации гранитных магм. Эти открытия, опубликованные в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL), предлагают новый взгляд на раннюю обитаемость Красной планеты.
Исследователи использовали передовые методы теплового моделирования, чтобы изучить термическое состояние марсианской коры в Нойский и ранний Гесперидский периоды, 3-4 миллиарда лет назад. Результаты показали:
Повышенный тепловой поток в этих регионах также создавал условия для существования значительных водоносных горизонтов. Эти подземные резервуары жидкой воды могли простираться на несколько километров под поверхностью.
"Южные нагорья могли поддерживать подземные водоносные горизонты — резервуары жидкой воды — на планете, которую мы считали сухой и замерзшей", — отмечают учёные.
Обнаружение жидкой воды и возможность генерации гранитных магм имеют ключевое значение для понимания обитаемости Марса. Гранитные магмы содержат элементы, необходимые для жизни, а водоносные горизонты могли быть источником воды для возможных форм жизни.
Эти результаты меняют представление о раннем Марсе, делая южные нагорья перспективным объектом для будущих исследований, связанных с поиском следов жизни.
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