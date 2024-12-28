Что скрывают черные дыры? Гипотеза о квантовых связях

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Калифорнийского технологического института предложили новую теорию, которая может объяснить, как информация, поглощенная черными дырами, сохраняется. Исследование, опубликованное на портале arXiv, связывает это с квантовой структурой пространства-времени и её следами в гравитационных волнах.

Фото: Freepik by stockgiu Чёрная дыра

Информационный парадокс черных дыр

Стивен Хокинг обнаружил, что черные дыры испаряются через излучение, известное как «хокинговское излучение». Это излучение не несет информации о материи, поглощенной черной дырой, что противоречит законам физики, утверждающим, что информация не может быть полностью уничтожена.

Теория квантовой запутанности и пространство-время

Исследователи предполагают, что информация сохраняется благодаря квантовой запутанности, связывающей элементы пространства-времени внутри и вне горизонта событий. Этот процесс, известный как «ненасильственная нелокальность», может объяснить, как информация, связанная с черной дырой, продолжает существовать в виде возмущений структуры пространства-времени.

Гравитационные волны как ключ к разгадке

Ученые считают, что эти возмущения оставляют уникальные следы в гравитационных волнах, возникающих при слиянии черных дыр. Современные детекторы пока не могут зафиксировать эти сигналы, но будущие устройства следующего поколения, запланированные к запуску в следующем десятилетии, могут сделать это возможным.

Значение гипотезы

Если гипотеза подтвердится, это станет шагом к разрешению информационного парадокса черных дыр и откроет новые перспективы в изучении квантовой нелокальности и структуры пространства-времени. Ученые надеются, что их теория станет основой для дальнейших исследований в области фундаментальной физики.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

