Новое исследование астрофизиков из разных стран поставило под сомнение результаты высокогорных обсерваторий, таких как китайская LHAASO. Учёные предполагают, что грозовые электрические поля могут искажать данные, искусственно увеличивая интенсивность частиц и создавая ложное впечатление о невероятной энергии гамма-лучей.
В 2021 году обсерватория LHAASO заявила о регистрации гамма-лучей с энергией более одного петаэлектронвольта — рекордной в истории наблюдений. Однако команда Ашота Чилингаряна, директора исследовательской станции космических лучей Арагац, смоделировала влияние электрических полей гроз. Они пришли к выводу, что грозы способны усиливать вторичные частицы, формирующиеся при взаимодействии гамма-лучей с атмосферой, и значительно завышать оценки их энергии.
Учёные LHAASO отвергли эти предположения, отметив, что тщательно отслеживают погодные условия и исключают данные, собранные во время гроз. Подобные меры принимаются и в мексиканской обсерватории HAWC, где также учитывают возможное влияние погодных явлений.
Дискуссия подчёркивает сложность изучения экстремальных космических явлений и необходимость независимого анализа для проверки громких открытий. Углублённое изучение влияния грозовых электрических полей может изменить подход к интерпретации данных, собранных высокогорными обсерваториями.
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