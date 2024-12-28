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Грозы и космические лучи: реальная угроза или гипотеза

1:39
Наука

Новое исследование астрофизиков из разных стран поставило под сомнение результаты высокогорных обсерваторий, таких как китайская LHAASO. Учёные предполагают, что грозовые электрические поля могут искажать данные, искусственно увеличивая интенсивность частиц и создавая ложное впечатление о невероятной энергии гамма-лучей.

Гроза
Фото: oompa123.deviantart.com is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Гроза

Грозы и их влияние на данные

В 2021 году обсерватория LHAASO заявила о регистрации гамма-лучей с энергией более одного петаэлектронвольта — рекордной в истории наблюдений. Однако команда Ашота Чилингаряна, директора исследовательской станции космических лучей Арагац, смоделировала влияние электрических полей гроз. Они пришли к выводу, что грозы способны усиливать вторичные частицы, формирующиеся при взаимодействии гамма-лучей с атмосферой, и значительно завышать оценки их энергии.

Ответ обсерваторий

Учёные LHAASO отвергли эти предположения, отметив, что тщательно отслеживают погодные условия и исключают данные, собранные во время гроз. Подобные меры принимаются и в мексиканской обсерватории HAWC, где также учитывают возможное влияние погодных явлений.

Почему это важно

Дискуссия подчёркивает сложность изучения экстремальных космических явлений и необходимость независимого анализа для проверки громких открытий. Углублённое изучение влияния грозовых электрических полей может изменить подход к интерпретации данных, собранных высокогорными обсерваториями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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