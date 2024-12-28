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Темные кометы: загадка происхождения воды на Земле

1:52
Наука

Ученые из Йельского и Чикагского университетов предположили, что ключевую роль в формировании океанов на Земле могли сыграть так называемые темные кометы — космические тела, внешне похожие на астероиды, но проявляющие свойства, характерные для комет. Эта гипотеза была опубликована на портале The Conversation.

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Вода как основа жизни

Вода — один из главных элементов, сделавших возможным появление жизни на Земле. Однако её происхождение до сих пор остаётся загадкой. Наиболее распространённая теория предполагает, что вода появилась в результате столкновений с кометами и астероидами, доставившими её на нашу планету.

Что такое темные кометы

Темные кометы отличаются от традиционных комет тем, что не имеют характерного пылевого хвоста. Внешне они больше напоминают астероиды, однако их необычные ускорения, не связанные с гравитацией, указывают на возможное выделение водяного пара. Это подтверждает их сходство с обычными кометами.

Первый объект такого типа, Оумуамуа, был открыт в 2017 году. С тех пор учёные обнаружили ещё 14 подобных тел. Эти объекты могли быть значимыми участниками процесса доставки воды на Землю, что делает их важными для понимания эволюции планеты.

Будущие исследования

Обсерватория Веры Рубин, которая начнет работу в 2025 году, и миссия JAXA Hayabusa2 предоставят учёным новые возможности для изучения темных комет. Исследования их состава и свойств помогут ответить на вопрос: могли ли эти загадочные тела сыграть ключевую роль в зарождении океанов и, следовательно, жизни на Земле?

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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