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Смерть от тысячи порезов: как климат влияет на антарктические льды

1:52
Наука

Учёные из Великобритании, США и Австралии завершили масштабное исследование крупнейших айсбергов Антарктиды, сформировавшихся в период с 1976 по 2023 год. Работа, опубликованная в журнале Geophysical Research Letters, раскрывает связь между процессами откалывания айсбергов и изменениями климата.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Как изменились айсберги за последние десятилетия

Исследование охватывает статистику айсбергов с площадью более 11 тысяч квадратных километров. Учёные установили, что:

  • Площадь крупнейших айсбергов постепенно сокращается.
  • Риск экстремальных событий, таких как образование гигантских айсбергов, остаётся стабильным и не увеличивается даже в условиях глобального потепления.

Экстремальные и мелкие откалывания

Одним из примеров экстремальных событий стал айсберг A-68, который откололся от шельфового ледника Ларсена в 2017 году. Однако ученые подчёркивают, что подобные события не всегда напрямую связаны с изменением климата.

Наибольшее влияние глобального потепления проявляется в росте частоты мелких откалываний. Этот процесс авторы исследования сравнивают с "смертью от тысячи порезов", так как именно мелкие трещины приводят к основной потере льда в Антарктиде.

Айсберг будущего

Математическое моделирование показало, что в ближайшее время в Антарктиде может образоваться айсберг размером с территорию Швейцарии — около 39 тысяч квадратных километров. Такое событие происходит примерно раз в столетие, и его последствия могут оказать значительное влияние на глобальные экосистемы.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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