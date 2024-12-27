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Искусственный интеллект научился предсказывать продолжительность жизни

1:42
Наука

Группа исследователей из США, Дании и Швейцарии представила искусственный интеллект (ИИ), который может с высокой точностью предсказывать продолжительность жизни человека. Новый алгоритм, получивший название life2vec, анализирует данные о состоянии здоровья и образе жизни, выявляя взаимосвязи между медицинскими показателями и вероятными причинами смерти.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Как работает life2vec

Алгоритм был протестирован на данных о шести миллионах жителей Дании. Life2vec анализирует широкий спектр факторов, включая медицинскую историю, образ жизни и статистические данные. По итогам испытаний точность прогнозов достигла 80%. Это означает, что в четырёх из пяти случаев ИИ способен примерно указать дату смерти.

Этические ограничения

Несмотря на впечатляющие результаты, авторы подчеркивают, что массовое использование алгоритма пока невозможно. Вопросы этики играют ключевую роль, так как такие технологии могут оказать значительное влияние на общество и восприятие жизни. На данный момент проект заморожен, а его создатели продолжают обсуждать возможные варианты применения нейросети.

Возможности и перспективы

Life2vec продемонстрировал мощный потенциал ИИ в прогнозировании. Результаты исследования могут способствовать развитию медицины, улучшению диагностики и повышению качества жизни. Однако, чтобы внедрить такие технологии в повседневную практику, необходимы дальнейшие исследования, а также проработка этических и правовых аспектов.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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