Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям

На Солнце 25 декабря 2027 года произошла мощная вспышка с выбросом корональной массы, последствия которой уже скоро затронут Землю. Как сообщили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии и Института солнечно-земной физики, первые эффекты будут заметны 27 декабря.
Жителей северных регионов ожидает великолепное Полярное сияние.
Первая магнитная буря 2025 года прогнозируется на 5 января. Следующий геошторм ожидается 10 января с интенсивностью от 4 до 5 баллов, и волна возмущений продлится до 13 января. Новый цикл "солнечных ударов" силой от 4 до 5 баллов ожидается уже с 16 по 19 января, что делает январь особенно напряжённым периодом для метеочувствительных людей.
Особое внимание в эти дни стоит уделить своему здоровью. Геомагнитные бури могут вызвать головные боли, скачки артериального давления и общую слабость, сообщает "Царьград".
Врачи рекомендуют избегать тяжёлых физических нагрузок, минимизировать стресс и больше отдыхать. Соблюдение этих простых правил поможет снизить воздействие геомагнитных возмущений на организм.
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