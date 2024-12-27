Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям

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На Солнце 25 декабря 2027 года произошла мощная вспышка с выбросом корональной массы, последствия которой уже скоро затронут Землю. Как сообщили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии и Института солнечно-земной физики, первые эффекты будут заметны 27 декабря.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнечный протуберанец

Жителей северных регионов ожидает великолепное Полярное сияние.

Первая магнитная буря 2025 года прогнозируется на 5 января. Следующий геошторм ожидается 10 января с интенсивностью от 4 до 5 баллов, и волна возмущений продлится до 13 января. Новый цикл "солнечных ударов" силой от 4 до 5 баллов ожидается уже с 16 по 19 января, что делает январь особенно напряжённым периодом для метеочувствительных людей.

Особое внимание в эти дни стоит уделить своему здоровью. Геомагнитные бури могут вызвать головные боли, скачки артериального давления и общую слабость, сообщает "Царьград".

Врачи рекомендуют избегать тяжёлых физических нагрузок, минимизировать стресс и больше отдыхать. Соблюдение этих простых правил поможет снизить воздействие геомагнитных возмущений на организм.