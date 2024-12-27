Погодные качели: что приготовила Москва для новогоднего праздника

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец опубликовал прогноз на предстоящую субботу, 28 декабря, в столичном регионе, включая Москву и Подмосковье, ожидается преимущественно сухая погода, однако местами возможно появление тумана, который значительно снизит видимость на дорогах, ограничив ее до 100-400 метров. В отдельных районах температура воздуха может опуститься до -3 градусов, что усилит риск гололеда. К вечеру не исключены локальные осадки в виде мокрого снега.

Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Снег

Уже в воскресенье погодные условия в Московской области изменятся под воздействием теплого циклона. К мокрому снегу добавятся дождевые осадки, а ртутные столбики термометров поднимутся до отметок +1...+4 градусов. Такая погода сохранится до 30 декабря, но с приближением Нового года Центральную Россию накроет холодный атмосферный фронт, приносящий кратковременные снегопады, метели, усиление ветра и легкий мороз до -3 градусов.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве ожидается влияние антициклонального гребня, что обеспечит переменную облачность, отсутствие осадков и легкий бодрящий мороз в диапазоне -1...-6 градусов. В первый день 2025 года начнутся снегопады, температура воздуха будет колебаться в пределах 0...-3 градусов. Высота снежного покрова к этому времени составит около 10-12 см, а к концу январских каникул, благодаря обильным снегопадам, сугробы могут достичь 17-22 см. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".