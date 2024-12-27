Опасный сосед: асфальтовый завод в центре Керчи наносит экологический удар

Установлен факт негативного воздействия на экологическую обстановку асфальтового завода, расположенного в самом сердце города Керчь, в непосредственном соседстве со стадионом, который является источником загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщает издание argumenti.ru

Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Загрязненный воздух

Члены комитета по экологии и природным ресурсам Государственного Совета Крыма провели инспекцию на территории завода, по итогам которой заявили о запущенном состоянии, захламлении территории и отсутствии должной организации производственного процесса.

Кроме того, было установлено, что на предприятии отсутствует необходимая документация о проведении специализированных замеров и анализов проб выбросов. В отчете также сообщается, что из трубы предприятия регулярно исходят выбросы, а в воздухе ощущается резкий неприятный запах.

На встрече с представителями законодательной власти активисты и неравнодушные граждане представили актуальное заключение Роспотребнадзора, в котором зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах атмосферного воздуха, отобранных в районе, прилегающем к данному предприятию.

Уточнения

Эколо́гия — в просторечии под этим термином часто понимается состояние окружающей среды.

