Опасный сосед: асфальтовый завод в центре Керчи наносит экологический удар

Установлен факт негативного воздействия на экологическую обстановку асфальтового завода, расположенного в самом сердце города Керчь, в непосредственном соседстве со стадионом, который является источником загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщает издание argumenti.ru
Члены комитета по экологии и природным ресурсам Государственного Совета Крыма провели инспекцию на территории завода, по итогам которой заявили о запущенном состоянии, захламлении территории и отсутствии должной организации производственного процесса.
Кроме того, было установлено, что на предприятии отсутствует необходимая документация о проведении специализированных замеров и анализов проб выбросов. В отчете также сообщается, что из трубы предприятия регулярно исходят выбросы, а в воздухе ощущается резкий неприятный запах.
На встрече с представителями законодательной власти активисты и неравнодушные граждане представили актуальное заключение Роспотребнадзора, в котором зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах атмосферного воздуха, отобранных в районе, прилегающем к данному предприятию.
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