Сквозь солнечную корону: зонд "Паркер" передает данные после рекордного сближения

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический аппарат NASA "Паркер", предназначенный для исследования внешней короны Солнца, успешно вышел на связь с Землей 27 декабря. Это произошло после его пролета на расстоянии всего 6,1 миллиона километров от поверхности светила. Во время этого маневра зонд достиг невероятной скорости — 692 017 километров в час, что стало новым рекордом для данного устройства.

Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зонд у Солнца

На протяжении нескольких дней связь с "Паркером" была недоступна, что вызывало беспокойство у специалистов. Однако теперь аппарат готов передать на Землю уникальные данные, собранные в ходе сближения с Солнцем. Ожидается, что уже 1 января начнется передача детальной информации о состоянии зонда и полученных научных результатах.

Стоит отметить, что это не первый рекорд, установленный "Паркером". Еще 29 июня 2024 года аппарат развил скорость 635 266 километров в час, что в 500 раз превышает скорость звука, и стал самым быстрым объектом, созданным человеком. А 24 декабря он вновь превзошел собственное достижение, подтвердив статус одного из самых передовых инструментов для изучения Солнца.

Уточнения

Солнечная корона — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца. Состоит из плазмы (электронов и ионов).

