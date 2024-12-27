Единственное животное на Земле, которое не нуждается в дыхании

Henneguya salminicola — уникальный паразит, способный ставить под сомнение наши представления о жизни. Это единственное известное животное на Земле, которое не нуждается в кислороде для существования. Его отсутствие митохондриального генома, ключевой части ДНК, делает его биологической загадкой.
H. salminicola относится к миксозоонам — классу простейших паразитов, которые эволюционно утратили сложные многоклеточные структуры, такие как ткани и нервные клетки. Несмотря на это, паразит сохраняет жалящие клетки, которые помогают ему прикрепляться к хозяину.
Основные особенности:
Эволюция сыграла ключевую роль в адаптации H. salminicola. Потеряв сложные функции, он приобрёл высокую специализацию, которая позволяет ему существовать в условиях, непригодных для большинства животных.
H. salminicola заставляет учёных пересмотреть понимание границ жизни. Его особенности могут помочь раскрыть, как организмы выживают в экстремальных условиях и какие механизмы позволяют обходиться без кислорода.
Исследования продолжаются, и учёные надеются, что дальнейшее изучение паразита даст ответы на вопросы о его метаболизме и адаптации.
Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов.
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