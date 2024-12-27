Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устойчивые и вкусные: лучшие сорта томатов для вашего огорода
ВСУ подтвердили свою главную проблему — нехватку личного состава
Осветление кожи: как избавиться от пятен на локтях и подмышках
Эффективные упражнения для стройного и подтянутого тела
Этот простой рецепт улучшит здоровье ваших цветов
Укачивает после работы за компьютером: как справиться с кибер-болезнью
Какие инфекции передаются от кошек и как их избежать
Новогодние авиарейсы «Победы» стали платными для сказочных персонажей
Михаил Боярский возглавил рейтинг самых красивых советских звёзд

Единственное животное на Земле, которое не нуждается в дыхании

1:57
Наука

Henneguya salminicola — уникальный паразит, способный ставить под сомнение наши представления о жизни. Это единственное известное животное на Земле, которое не нуждается в кислороде для существования. Его отсутствие митохондриального генома, ключевой части ДНК, делает его биологической загадкой.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Что делает H. salminicola уникальным

H. salminicola относится к миксозоонам — классу простейших паразитов, которые эволюционно утратили сложные многоклеточные структуры, такие как ткани и нервные клетки. Несмотря на это, паразит сохраняет жалящие клетки, которые помогают ему прикрепляться к хозяину.

Основные особенности:

  • Отсутствие митохондриального генома. Это исключает привычный процесс клеточного дыхания.
  • Небольшой геном. Паразит способен быстро размножаться, что увеличивает его шансы на выживание.
  • Энергия от хозяина? Учёные предполагают, что H. salminicola может использовать молекулы АТФ из организма рыбы-хозяина, но механизм остаётся не до конца изученным.

Как паразит выжил без кислорода

Эволюция сыграла ключевую роль в адаптации H. salminicola. Потеряв сложные функции, он приобрёл высокую специализацию, которая позволяет ему существовать в условиях, непригодных для большинства животных.

Почему это открытие важно

H. salminicola заставляет учёных пересмотреть понимание границ жизни. Его особенности могут помочь раскрыть, как организмы выживают в экстремальных условиях и какие механизмы позволяют обходиться без кислорода.

Исследования продолжаются, и учёные надеются, что дальнейшее изучение паразита даст ответы на вопросы о его метаболизме и адаптации.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Российский шоу-бизнес
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста Аудио 
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
В Китае пообещали отреагировать на очередные санкции ЕС против России
Устойчивые и вкусные: лучшие сорта томатов для вашего огорода
ВСУ подтвердили свою главную проблему — нехватку личного состава
Осветление кожи: как избавиться от пятен на локтях и подмышках
Эффективные упражнения для стройного и подтянутого тела
Этот простой рецепт улучшит здоровье ваших цветов
Укачивает после работы за компьютером: как справиться с кибер-болезнью
Единственное животное на Земле, которое не нуждается в дыхании
Какие инфекции передаются от кошек и как их избежать
Новогодние авиарейсы «Победы» стали платными для сказочных персонажей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.