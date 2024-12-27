Единственное животное на Земле, которое не нуждается в дыхании

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Henneguya salminicola — уникальный паразит, способный ставить под сомнение наши представления о жизни. Это единственное известное животное на Земле, которое не нуждается в кислороде для существования. Его отсутствие митохондриального генома, ключевой части ДНК, делает его биологической загадкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДНК

Что делает H. salminicola уникальным

H. salminicola относится к миксозоонам — классу простейших паразитов, которые эволюционно утратили сложные многоклеточные структуры, такие как ткани и нервные клетки. Несмотря на это, паразит сохраняет жалящие клетки, которые помогают ему прикрепляться к хозяину.

Основные особенности:

Отсутствие митохондриального генома . Это исключает привычный процесс клеточного дыхания.

. Это исключает привычный процесс клеточного дыхания. Небольшой геном . Паразит способен быстро размножаться, что увеличивает его шансы на выживание.

. Паразит способен быстро размножаться, что увеличивает его шансы на выживание. Энергия от хозяина? Учёные предполагают, что H. salminicola может использовать молекулы АТФ из организма рыбы-хозяина, но механизм остаётся не до конца изученным.

Как паразит выжил без кислорода

Эволюция сыграла ключевую роль в адаптации H. salminicola. Потеряв сложные функции, он приобрёл высокую специализацию, которая позволяет ему существовать в условиях, непригодных для большинства животных.

Почему это открытие важно

H. salminicola заставляет учёных пересмотреть понимание границ жизни. Его особенности могут помочь раскрыть, как организмы выживают в экстремальных условиях и какие механизмы позволяют обходиться без кислорода.

Исследования продолжаются, и учёные надеются, что дальнейшее изучение паразита даст ответы на вопросы о его метаболизме и адаптации.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов.

