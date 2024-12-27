Жизнь после смерти: что если сознание — это электромагнитное поле

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Британский биолог Джонджо Макфадден выдвинул революционную гипотезу, которая может изменить наше понимание человеческого сознания. В своей статье, опубликованной Oxford University Press, профессор утверждает, что сознание возникает благодаря электромагнитным полям мозга.

Фото: flickr.com by THOR, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Книги

Что такое электромагнитные поля мозга

Эти поля формируются в результате нейронной активности и ранее считались лишь побочным эффектом работы мозга. Однако Макфадден предлагает новую точку зрения: электромагнитные поля играют ключевую роль в объединении разрозненной информации из разных отделов мозга, создавая целостное восприятие реальности.

Человек против искусственного интеллекта

Профессор также отмечает важное отличие человеческого разума от искусственного интеллекта. По его мнению, машины, несмотря на их вычислительную мощность, не могут достичь настоящего самосознания именно из-за отсутствия электромагнитных полей. Это объясняет, почему современные ИИ-системы остаются только инструментами, а не самостоятельными существами.

Жизнь после смерти

Самая смелая часть гипотезы Макфаддена касается природы сознания после смерти. Он предполагает, что сознание может продолжать существовать в форме электромагнитного поля даже после прекращения работы биологических функций организма. Эта идея поднимает глубокие философские и научные вопросы о природе души и жизни после смерти.

Новая эпоха в изучении сознания

Теория Макфаддена уже привлекла внимание учёных и широкой общественности. Если его гипотеза подтвердится, это может привести к революции в нейробиологии, философии и даже технологиях, связанных с искусственным интеллектом.

Уточнения

Созна́ние - состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий собственной жизни и событий внешнего мира, а также в отчёте об этих событиях и ответной реакции на эти события.



