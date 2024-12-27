После исследований в мексиканском кратере учёные сделали уникальный вывод об астероиде, возможно, убившем динозавров

Объект, ставший причиной массового вымирания 66 миллионов лет назад, мог сформироваться далеко за пределами орбиты Юпитера. Такой вывод сделали исследователи, изучив данные о кратере Чиксулуб, оставленном этим ударом на территории нынешнего мексиканского полуострова Юкатан. Учёные также опровергли популярную гипотезу, что это была комета.
Для анализа были использованы отложения, сформировавшиеся в период между меловой и палеогеновой эпохами. Исследователи изучили изотопы рутения — элемента, который встречается на астероидах, но крайне редок на Земле. Полученные результаты подтвердили, что астероид, вызвавший катастрофу, относится к редкому классу С-типа, сформированному за пределами Юпитера.
"Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что этот астероид сформировался за пределами орбиты Юпитера", — отметил геохимик из Кёльнского университета Марио Фишер-Годде.
Этот вывод уникален, так как подавляющее большинство метеоритов, падающих на Землю, относится к S-типу — астероидам, сформировавшимся ближе к Солнцу.
Исследование показало, что астероид мог пройти через пояс между Марсом и Юпитером перед столкновением с Землей, но окончательно местонахождение объекта перед ударом установить невозможно. Также отвергнута гипотеза о том, что причиной вымирания была комета — анализ состава показал значительные отличия от кометных материалов.
Фишер-Годде подчеркнул, что понимание природы подобных астероидов может пролить свет на происхождение воды на Земле, ведь астероиды типа С могли доставить её миллиарды лет назад.
Полученные данные также важны для оценки потенциальной опасности. Если окажется, что события массовых вымираний связаны с ударами астероидов типа С, человечеству стоит быть особенно внимательным к подобным объектам, если они окажутся на околоземной орбите.
"Если такой астероид приблизится к Земле, это может быть последним, что мы увидим," — предупреждает Фишер-Годде.
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