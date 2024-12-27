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После исследований в мексиканском кратере учёные сделали уникальный вывод об астероиде, возможно, убившем динозавров

2:18
Наука

Объект, ставший причиной массового вымирания 66 миллионов лет назад, мог сформироваться далеко за пределами орбиты Юпитера. Такой вывод сделали исследователи, изучив данные о кратере Чиксулуб, оставленном этим ударом на территории нынешнего мексиканского полуострова Юкатан. Учёные также опровергли популярную гипотезу, что это была комета.

Динозавр-сауропод
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Динозавр-сауропод

Новые данные о катастрофическом событии

Для анализа были использованы отложения, сформировавшиеся в период между меловой и палеогеновой эпохами. Исследователи изучили изотопы рутения — элемента, который встречается на астероидах, но крайне редок на Земле. Полученные результаты подтвердили, что астероид, вызвавший катастрофу, относится к редкому классу С-типа, сформированному за пределами Юпитера.

"Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что этот астероид сформировался за пределами орбиты Юпитера", — отметил геохимик из Кёльнского университета Марио Фишер-Годде.

Этот вывод уникален, так как подавляющее большинство метеоритов, падающих на Землю, относится к S-типу — астероидам, сформировавшимся ближе к Солнцу.

Почему важны эти открытия

Исследование показало, что астероид мог пройти через пояс между Марсом и Юпитером перед столкновением с Землей, но окончательно местонахождение объекта перед ударом установить невозможно. Также отвергнута гипотеза о том, что причиной вымирания была комета — анализ состава показал значительные отличия от кометных материалов.

Фишер-Годде подчеркнул, что понимание природы подобных астероидов может пролить свет на происхождение воды на Земле, ведь астероиды типа С могли доставить её миллиарды лет назад.

Подготовка к будущим угрозам

Полученные данные также важны для оценки потенциальной опасности. Если окажется, что события массовых вымираний связаны с ударами астероидов типа С, человечеству стоит быть особенно внимательным к подобным объектам, если они окажутся на околоземной орбите.

"Если такой астероид приблизится к Земле, это может быть последним, что мы увидим," — предупреждает Фишер-Годде.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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