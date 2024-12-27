Как гидротермальные источники связаны с появлением жизни на Земле

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Как возникают первые признаки жизни? Этот вопрос остаётся загадкой, но новое исследование предлагает свежий взгляд на вероятность зарождения жизни в разных условиях. Астробиолог Манасви Лингам из Технического университета Флориды, вместе с коллегами провёл байесовский анализ, чтобы выяснить, как место влияет на шансы абиогенеза — естественного процесса появления жизни из неживой материи.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горячий источник

Модель абиогенеза: что изучали учёные

Учёные составили список условий, которые могли быть подходящими для зарождения жизни: гидротермальные источники, места столкновений метеоритов, древние озёра, пруды и даже естественные атомные реакторы, такие как тот, что существовал в Габоне 2 миллиарда лет назад. Каждое место оценивалось по уровню своей "пригодности".

Исследователи смоделировали три сценария с разным числом доступных участков: 10, 1016 и 1031. Также рассматривались оптимистичный, пессимистичный и нейтральный подходы к оценке вероятностей.

Меньше — лучше? Неожиданные результаты

Интуитивно кажется, что больше подходящих мест увеличивает вероятность зарождения жизни. Однако учёные столкнулись с обратным: чем меньше мест, тем выше вероятность появления жизни на каждом из них.

"Если мест немного, но они идеально подходят, это может быть даже лучше, чем множество малопригодных участков", — объясняет Лингам.

Как интерпретировать эти выводы

Результаты дают новую точку опоры для экспериментов. Исследователи могут сосредоточиться на моделировании условий с высокой вероятностью успешного абиогенеза. Например, можно изучить, сколько попыток нужно, чтобы в лабораторных условиях получить что-то, напоминающее жизнь.

"Мы не можем заглянуть в прошлое. Но анализ ограниченных данных иногда позволяет сделать неожиданные выводы", - говорит Лингам.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — «тёплый, горячий») — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.

