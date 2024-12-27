Тайна чёрных дыр: источник бесконечной энергии найден

Может ли человечество однажды использовать чёрные дыры для обеспечения неисчерпаемого запаса энергии? Эта идея, впервые предложенная в 1971 году Нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом, предполагает извлечение энергии из вращающейся черной дыры с помощью её аккреционного диска.
Позже такие методы стали обсуждаться как потенциальные техносигналы, способные указывать на существование развитых цивилизаций.
Профессор Ави Леб из Гарвардского университета предложил новую гипотезу: развитые цивилизации могут создавать небольшие чёрные дыры массой около 100 тысяч тонн, которые вращались бы вокруг планеты и освещали её, действуя как постоянный источник энергии.
Как отметил Леб, такая чёрная дыра могла бы выделять энергию через излучение Хокинга, обеспечивая 100% эффективность преобразования массы в излучение.
"Эта система чёрных дыр — самый эффективный двигатель, который можно себе представить. Она преобразует любую массу, даже мусор, в чистую энергию с абсолютной эффективностью", — утверждает Леб.
Для сравнения, глобальное потребление энергии человечеством сейчас составляет несколько тера-ватт, что в тысячи раз меньше мощности, которую могла бы генерировать предложенная Лебом чёрная дыра.
Кроме обеспечения энергией такая чёрная дыра могла бы стать универсальным переработчиком отходов, решая одну из важнейших экологических проблем. С учётом того, что ежегодно человечество производит около 2 миллиардов тонн мусора, этого хватило бы для питания такой чёрной дыры более 437 миллионов лет.
Сжатие вещества до плотности, необходимой для создания миниатюрной чёрной дыры, требует технологий, доступных лишь цивилизациям высших типов (по шкале Кардашёва). Тем не менее, такие разработки могут стать следующим шагом в эволюции человечества.
Леб также подчеркивает, что подобные "двигатели" могут стать жизнеспособными техносигналами. Если где-то во Вселенной существует цивилизация, использующая такую технологию, мы могли бы обнаружить её благодаря специфическому гамма-излучению и другим характерным признакам.
Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.
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