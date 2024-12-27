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Тайна чёрных дыр: источник бесконечной энергии найден

2:33
Наука

Может ли человечество однажды использовать чёрные дыры для обеспечения неисчерпаемого запаса энергии? Эта идея, впервые предложенная в 1971 году Нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом, предполагает извлечение энергии из вращающейся черной дыры с помощью её аккреционного диска.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Позже такие методы стали обсуждаться как потенциальные техносигналы, способные указывать на существование развитых цивилизаций.

Энергия из "Луны с чёрной дырой"

Профессор Ави Леб из Гарвардского университета предложил новую гипотезу: развитые цивилизации могут создавать небольшие чёрные дыры массой около 100 тысяч тонн, которые вращались бы вокруг планеты и освещали её, действуя как постоянный источник энергии.

Как отметил Леб, такая чёрная дыра могла бы выделять энергию через излучение Хокинга, обеспечивая 100% эффективность преобразования массы в излучение.

"Эта система чёрных дыр — самый эффективный двигатель, который можно себе представить. Она преобразует любую массу, даже мусор, в чистую энергию с абсолютной эффективностью", — утверждает Леб.

Для сравнения, глобальное потребление энергии человечеством сейчас составляет несколько тера-ватт, что в тысячи раз меньше мощности, которую могла бы генерировать предложенная Лебом чёрная дыра.

Решение для цивилизаций и проблемы отходов

Кроме обеспечения энергией такая чёрная дыра могла бы стать универсальным переработчиком отходов, решая одну из важнейших экологических проблем. С учётом того, что ежегодно человечество производит около 2 миллиардов тонн мусора, этого хватило бы для питания такой чёрной дыры более 437 миллионов лет.

Создание чёрной дыры: вызовы и перспективы

Сжатие вещества до плотности, необходимой для создания миниатюрной чёрной дыры, требует технологий, доступных лишь цивилизациям высших типов (по шкале Кардашёва). Тем не менее, такие разработки могут стать следующим шагом в эволюции человечества.

Леб также подчеркивает, что подобные "двигатели" могут стать жизнеспособными техносигналами. Если где-то во Вселенной существует цивилизация, использующая такую технологию, мы могли бы обнаружить её благодаря специфическому гамма-излучению и другим характерным признакам.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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