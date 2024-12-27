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Тайная история Северного полюса: как родина Санты стала частью рождественского волшебства

2:35
Наука

Рождественский персонаж, известный как Санта-Клаус, стал частью культуры многих стран, но как Северный полюс оказался его домом? Вопреки легенде, он вовсе не всегда был связан с арктическими просторами.

Санта Клаус
Фото: Freepik by gpointstudio
Санта Клаус

Как появился Северный полюс Санты

Всё началось с реальных событий. В 1944 году Бон и Бернис Дэвис, перебравшись на Аляску, основали усадьбу, случайно ставшую основой для будущей легенды. Их земля, холодная даже по меркам региона, оказалась привлекательной для соседей.

К 1950-м годам территорию приобрела компания Dahl and Gaske, переименовав её в North Pole (Северный полюс) для привлечения производителей игрушек.

Но их грандиозные планы не оправдались — слишком отдалённое местоположение помешало коммерческому успеху. Тем не менее, маленькая усадьба стала туристическим местом, где в итоге был построен "Дом Санта-Клауса".

Санта-Клаус: миф и реальность

Прототип Санты — Святой Николай, епископ IV века, живший в Мирах (ныне Турция). Известный своей щедростью, он вдохновил моряков, которые распространили его историю. Однако его связь с Северным полюсом возникла благодаря карикатуристу Томасу Насту. В 1866 году он изобразил Санту в Harper's Weekly, обозначив его местом жительства "NP" (North Pole).

Наст создал целую мифологию вокруг Санты: мастерскую с эльфами, оленей и даже миссис Клаус. И хотя географический Северный полюс в реальности — это движущийся лед, без суши и постоянного света, миф о нём закрепился в массовой культуре.

Туристический Северный полюс

В 1949 году мастерская Санты впервые обрела физическую форму в Лейк-Плэсиде, Нью-Йорк. Позже появились похожие места: тематические парки в Индиане и на Аляске. Дом Санта-Клауса в North Pole, Alaska, стал популярным туристическим объектом с собственной группой оленей и гигантской статуей Санты.

"Мы — дом Санты на Северном полюсе. Если вы хотите встретиться с настоящим парнем, вам сюда", — отмечает, управляющий Домом Санта-Клауса, Пол Браун.

Сегодня легенда о Санта-Клаусе живёт в разных уголках мира, но именно Северный полюс остаётся его главной резиденцией.

Уточнения

Санта-Клаус (англ. Santa Claus) — рождественский дед, отождествляемый с образом Николая Чудотворца, западноевропейский и североамериканский волшебный (фольклорный) персонаж, который дарит подарки детям на Рождество Христово.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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