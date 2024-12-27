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Алмазные нанодатчики совершат революцию в биологических исследованиях

Наука

Квантовые датчики, использующие уникальные свойства частиц, становятся ключевыми инструментами в науке и технике.

Квантовый детектор
Фото: phys.org by NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квантовый детектор

Одним из самых перспективных решений являются нанодатчики на основе нанодимантов (ND) с центрами азотной вакансии (NV). Эти центры, созданные путём замены атома углерода атомом азота в решётке алмаза, чувствительны к внешним воздействиям, включая магнитные и электрические поля, а также температуру.

Прорыв в биоизображении

Ученые из университета Окаяма (Япония) совместно с Sumitomo Electric и Национальными институтами квантовой науки и технологий разработали нанодиманты с выдающимися свойствами, превосходящими аналогичные коммерческие образцы. Эти NDs обладают высокой яркостью, подходящей для биоизображения, и спиновыми характеристиками, сравнимыми с монокристаллическими алмазами.

Преодоление барьеров

Существующие ND-датчики имеют два главных недостатка: высокий уровень спиновых примесей и шумы поверхности. Ученые преодолели эти ограничения, выращивая монокристаллы алмаза, обогащённые изотопом углерода 12C (99,99%) и создавая NV-центры с минимальным содержанием примесей. Затем эти алмазы превращали в наночастицы, которые демонстрировали исключительные оптические и спиновые свойства.

Характеристики нанодимантов:

  1. Размер: около 277 нанометров.
  2. Яркость: фотонная скорость 1500 кГц.
  3. Стабильность: время спин-релаксации до 11 раз выше, чем у стандартных ND.
  4. Токсичность: снижена за счёт минимального микроволнового излучения.

Эксперименты с HeLa-клетками

Нанодиманты успешно тестировались в живых клетках, демонстрируя стабильные сигналы даже в условиях хаотического движения частиц. Кроме того, они оказались чувствительны к температурным изменениям с точностью 0,28 K/√Hz, что значительно превосходит существующие аналоги.

Эти датчики могут быть применены не только для раннего выявления заболеваний, но и для мониторинга состояния батарей и оптимизации теплового управления в электронике.

Уточнения

Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

Квант (от лат. quantum — «сколько») — неделимая часть какой-либо величины в физике; общее название определённых порций энергии (квант энергии), момента количества движения (углового момента), его проекции и других величин, которыми характеризуют физические свойства микро- (квантовых) систем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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