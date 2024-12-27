Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км

Ученые сделали невозможное: квантовое состояние света было успешно телепортировано через более чем 30 километров оптоволоконного кабеля, заполненного интернет-трафиком. Этот прорыв открывает путь к созданию квантовых сетей, новых методов шифрования и сверхточных способов измерения.

Фото: commons.wikimedia.org by Emre Karatas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Неоновый свет

Почему это важно?

Совмещение квантовых и классических сетей через существующую инфраструктуру оптоволокна — ключевой шаг к "квантовому интернету". Теперь передача квантовых данных возможна без строительства новых линий связи.

Как работает квантовая телепортация?

Телепортация в квантовой физике — это перенос состояния объекта, а не самого объекта. При этом состояние первого объекта разрушается, чтобы его точная копия появилась на втором. Однако для завершения процесса требуется передача информации между двумя точками.

Преодоление барьеров

Квантовые состояния — крайне нестабильны. Чтобы защитить одиночный фотон, несущий квантовую информацию, исследователи применили особые техники, минимизирующие рассеяние и смешивание с другими волнами.

"Мы тщательно изучили, как свет рассеивается, и нашли оптимальное место для передачи, где этот эффект минимален," — объясняет Кумар.

Таким образом, квантовая информация была защищена даже в условиях 400-гигабитного интернет-трафика.

Почему это похоже на "Звёздный путь"?

Хотя телепортация пока далека от фантастики, это первый шаг к созданию сетей, которые могут передавать данные на принципиально новом уровне. Квантовая связь обеспечит сверхбезопасные каналы между удалёнными узлами, а также даст новые инструменты для мониторинга и вычислений.

"Многие считали, что никто не станет строить отдельную инфраструктуру для квантовой связи. Но если правильно выбирать длины волн, мы можем использовать уже существующие линии," — подчеркивает Кумар.

Эта технология доказывает, что квантовый интернет — не фантазия, а неизбежность, которая откроет перед миром уникальные возможности.

Уточнения

Телепорта́ция (др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. portare «нести») — гипотетическое изменение координат объекта (перемещение), при котором траектория объекта не может быть описана математически непрерывной функцией времени.



Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл. : «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

