Иллюзия масштабов мироздания: альтернативная теория расширения Вселенной

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Наблюдения за далекими галактиками показывают, что они удаляются от нас, причем скорость этого удаления кажется все возрастающей. Чтобы объяснить это ускоряющееся расширение Вселенной, ученые выдвинули гипотезу о существовании так называемой темной энергии — неизвестной силы, действующей в пустоте между галактиками. Однако, недавно группа физиков из Университета Кентербери (Новая Зеландия) высказала серьезные сомнения в этой теории.

Фото: European Southern Observatory by ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Туманность NGC6165

Основываясь на собственных наблюдениях, они пришли к выводу, что ускорения расширения Вселенной не происходит. По их мнению, это лишь кажущийся эффект, вызванный другими причинами.

Явление расширения Вселенной было открыто благодаря тому, что свет от далеких галактик имеет более красный спектр, чем свет от близких. Это явление, известное как красное смещение, происходит потому, что за миллиарды лет движения световые волны от далеких источников растягиваются вместе с пространством-временем Вселенной.

Чем дальше галактика, тем больше ее свет смещается в красный спектр, что создает впечатление, будто она удаляется от нас с возрастающей скоростью.

В астрофизике сложилось представление, что Вселенная не просто расширяется, но и ускоряется в своем расширении под действием темной энергии. Была даже вычислена скорость этого расширения — постоянная Хаббла. Однако, измерения этой постоянной двумя разными методами дали разные результаты, что привело к так называемой напряженности Хаббла.

Команда из Университета Кентербери решила изучить взрывы сверхновых звезд типа Ia, которые служат своеобразными "световыми маяками" для измерения расстояний в космосе.

Они проанализировали степень красного смещения этих вспышек и сравнили ее с тем, какой она должна быть в двух возможных сценариях: если Вселенная действительно расширяется с ускорением, и если это не так, а время в разных местах космоса течет по-разному.

Результаты показали, что второе предположение более правдоподобно.

Ученые, стоящие за этой новой теорией, придерживаются концепции негомогенной космологии, которая предполагает, что Вселенная не является однородной, а имеет участки с разной плотностью материи.

По их мнению, гравитация искривляет пространство-время, замедляет ход времени в областях с высокой плотностью материи.

В результате, время в разных областях Вселенной течет по-разному, что может объяснить наблюдаемое красное смещение далеких галактик.

Таким образом, авторы исследования предполагают, что Вселенная действительно расширяется, но без участия темной энергии.

Уточнения

Тёмная эне́ргия в космологии — гипотетический вид энергии, введённый в математическую модель Вселенной для объяснения наблюдаемого её расширения с ускорением.

