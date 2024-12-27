Россия и Аляска: история сделки, которая удивляет до сих пор

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1867 году Россия передала Аляску Соединённым Штатам Америки за 7,2 миллиона долларов. Это решение было обусловлено сложными экономическими и геополитическими обстоятельствами, о которых подробно говорится в исследованиях.

Фото: Freepik by wirestock Аляска

Согласно данным портала Cyberleninka, в середине XIX века Российская империя столкнулась с финансовыми трудностями после поражения в Крымской войне (1853-1856).

Дорогостоящие военные кампании и необходимость модернизации армии обострили бюджетный кризис. На этом фоне содержание и защита Аляски, удалённой от центра империи территории, стали восприниматься как значительное бремя.

Кроме того, геополитическая ситуация усиливала опасения России. Как отмечает Web SNAU, существовала вероятность британских претензий на Аляску, так как ближайшая к ней территория, Канада, находилась под контролем Великобритании.

Российская империя осознавала, что в случае конфликта с Британией удержание Аляски потребует значительных ресурсов, которых не было. Продажа территории Соединённым Штатам не только решила экономические проблемы, но и укрепила союз с США, которые становились важным противовесом Британии в регионе.

Эти факторы подчёркиваются и в исследованиях на Cyberleninka, где указывается, что управление Аляской было затруднено из-за её удалённости, сурового климата и отсутствия развитой инфраструктуры. В то время территория воспринималась как малоценная: основные доходы приносила пушнина, которая к концу XIX века уже не пользовалась прежним спросом.

Сделка оказалась выгодной для США, которые вскоре после покупки обнаружили на Аляске значительные залежи золота и нефти. Россия же использовала полученные средства для развития инфраструктуры и укрепления обороны европейской части страны.

Тем не менее, в исторической перспективе многие рассматривают продажу как упущение, учитывая стратегическое и экономическое значение территории.

Продажа Аляски остаётся одним из самых неоднозначных событий XIX века, подчёркивая, как финансовые и военно-политические вызовы могут влиять на судьбы огромных территорий.

Уточнения

Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski) — самый северный и крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.

