Пределы человеческого разума: учёные оценили реальную скорость мысли

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Распространенное мнение о молниеносной скорости человеческого мышления опровергнуто новым исследованием ученых из Калифорнийского технологического института (Калтех). Оказалось, что когнитивные процессы протекают значительно медленнее, чем даже скорость низкоскоростного интернет-соединения.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Многочисленные современные исследования посвящены изучению мыслительных процессов и их взаимосвязи с другими факторами. Например, установлена связь между физической активностью и креативностью мышления. Другие работы ставят под сомнение саму возможность осознанного мечтания.

В ходе исследования, основанного на теории информации и анализе существующих данных о поведении человека, ученые измерили скорость обработки информации мозгом в различных ситуациях: чтение, письмо, видеоигры, сборка кубика Рубика. Средняя скорость составила всего 10 бит в секунду. Для сравнения: даже медленный интернет, не позволяющий смотреть видео низкого качества, передает информацию со скоростью более 100 миллионов бит в секунду.

Авторы исследования объясняют это крайне низкое значение тем, что человек в каждый момент времени обрабатывает лишь незначительную часть информации, поступающей от органов чувств. Они используют всего 10 бит из триллиона, воспринимаемых сенсорными системами, для восприятия мира и принятия решений.

Эта ограниченная скорость обработки информации объясняет, почему мозг обрабатывает лишь одну мысль за раз, в то время как сенсорные системы способны обрабатывать множество потоков данных параллельно. Неспособность шахматиста, например, одновременно просчитывать несколько стратегий, может быть обусловлена эволюционными факторами.

Согласно предыдущим исследованиям, первобытные существа использовали свои нервные системы в основном для поиска пищи и защиты от хищников. Авторы исследования предполагают, что скорость обработки информации в 10 бит в секунду достаточна для выживания в среде, меняющейся достаточно медленно.

Полученные данные ставят под сомнение эффективность разрабатываемых интерфейсов "мозг-компьютер", которые предполагалось использовать для ускорения коммуникации. Скорость обработки информации мозгом, по-видимому, останется прежней — 10 бит в секунду, даже при использовании таких интерфейсов.

Уточнения

Ско́рость све́та в вакууме — абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с.

