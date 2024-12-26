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Почему Луна исчезнет в Новый год: объяснение учёных

Наука

Конец 2024 года ознаменуется редким астрономическим явлением, известным как "чёрная Луна". В ночь на 31 декабря Луна полностью исчезнет из поля зрения, так как её диск окажется в тени Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

Сова
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сова

Заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко пояснила, что обычно Луна проходит четыре основные фазы за месяц: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть.

Однако 31 декабря произойдёт "пятая" фаза — второе новолуние в одном месяце, что случается крайне редко. В этот момент Луна будет обращена к Земле своей неосвещённой стороной и станет практически невидимой.

"Это своеобразная "лишняя" фаза месяца. Второе новолуние 31 декабря делает спутник Земли практически невидимым для невооружённого глаза", — отметила Нестеренко.

Увидеть Луну в этот период можно будет лишь при знании точного её местоположения. Другой вариант — если произойдёт вспышка от столкновения метеорита с её поверхностью, что, по словам учёных, случается примерно раз в час.

После "чёрной Луны" уже в начале 2025 года Луна вновь продемонстрирует свои фазы. 4 января произойдёт покрытие Луной Сатурна, которое смогут наблюдать жители Центральной России.

На следующий день, 5 января, аналогичное явление можно будет увидеть в Сибири, когда Луна "спрячется" за Нептуном.

Астрономы отмечают, что к этому времени треть диска Луны уже будет освещена, и процесс покрытия планет станет заметным.

"Зрелище довольно редкое и требует терпения: нужно дождаться момента, когда планета "скроется" за Луной, а затем выйдет из-за её диска", — рассказала Нестеренко.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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