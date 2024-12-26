Загадочные вспышки и грохот: обломки ракеты испугали уральцев

В Свердловской области произошло необычное событие — упали обломки ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной утром 25 декабря с космодрома "Байконур", что привлекло внимание местных жителей и вызвало множество вопросов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonid_Meteor_(cropped).jpg by Navicore объект

Необычное предупреждение

Перед запуском ракеты в Карпинске, небольшом городе Свердловской области, разослали уведомления: обломки ракеты при падении будут издавать яркий свет и громкий шум. Кроме того, жителей попросили избегать посещения зоны падения. Это сразу вызвало у местных интерес и настороженность.

Как это произошло

Как сообщают пользователи группы "Карпинск" в соцсети "ВКонтакте", примерно в 11 часов утра, вскоре после старта, в небе раздалось шесть раскатов грома. Именно эти звуки сопровождали падение обломков. Жители смогли наблюдать яркие вспышки, которые на короткое время озарили зимнее небо, сообщает "Царьград".

Что происходит сейчас

На данный момент специалисты ведут активный поиск обломков. Зона падения находится под строгим контролем, а местных жителей просят воздержаться от самостоятельных поисков. Уточняется, что такие обломки могут представлять потенциальную опасность, включая наличие токсичных веществ.

Уточнения

Раке́та-носи́тель (РН), также раке́та косми́ческого назначе́ния (РКН) — ракета, предназначенная для выведения полезной нагрузки в космическое пространство.



Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири.

