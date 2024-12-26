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Наследие многодетности: как семья влияет на личность

2:39
Наука

Канадские ученые провели масштабное исследование на большой выборке людей, в результате которого было обнаружено, что взросление в семье с несколькими детьми может способствовать развитию таких качеств, как честность и стремление к сотрудничеству. Этот вывод был получен после анализа данных более 700 тысяч человек, которые выросли в семьях с разным количеством братьев и сестер.

Семья
Фото: flickr.com by Catherine Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Семья

Психологи давно спорят о том, насколько черты личности взрослого человека связаны с его положением в семье и количеством братьев и сестер. Некоторые исследования не обнаружили значимых корреляций, в то время как другие утверждали, что определенные закономерности существуют. Например, было обнаружено, что первенцы могут иметь небольшое преимущество в интеллекте по сравнению с младшими братьями и сестрами. Однако критики считают такие выводы ошибочными стереотипами, основанными на неубедительных доказательствах.

Два психолога из Университета Брока и Университета Калгари провели одно из крупнейших исследований по теме очередности рождения, размера семьи и характера детей. Они использовали методику HEXACO, которая оценивает шесть ключевых параметров личности: честность/скромность, эмоциональность, экстраверсия, доброжелательность, добросовестность и открытость опыту.

Исследователи проанализировали данные более 775 тысяч человек, которые прошли тестирование и предоставили информацию о составе семьи, в которой они выросли. Результаты показали, что средние дети, имеющие младших и старших братьев или сестер, набирали больше баллов по двум шкалам HEXACO, важным для взаимодействия с другими людьми: доброжелательности и честности/скромности.

Кроме того, анализ показал, что на эти черты влияло общее количество детей в семье: чем больше их было, тем более высокие баллы по шкалам доброжелательности и честности/скромности набирал человек. Исследователи заключили, что выраженность черт личности действительно различается в зависимости от очередности рождения и количества братьев и сестер.

В целом, результаты исследования говорят о том, что взросление в многодетной семье может способствовать большему развитию позитивных личностных качеств. Это означает, что человек, выросший в семье с шестью детьми, с вероятностью в 60% будет более доброжелательным и сговорчивым, чем единственный ребенок в семье.

Уточнения

Корреля́ция или корреляцио́нная зави́симость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин, при этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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