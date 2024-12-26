Гравитационные волны раскрыли неожиданные тайны раннего космоса

Исследование с использованием крупнейшего детектора гравитационных волн, построенного на основе массивов быстро вращающихся нейтронных звёзд, подтвердило, что ткань Вселенной вибрирует постоянно.

Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Этот фон гравитационных волн, вероятно, возникает из-за столкновений гигантских чёрных дыр, расположенных в центрах галактик.

Детектор MeerKAT Pulsar Timing Array, использующий радиотелескоп в Южной Африке, позволил составить самые точные карты гравитационных волн, выявив необычно сильный сигнал.

Кроме того, обнаружена "горячая точка" активности в Южном полушарии, что подтверждает связь этих волн с чёрными дырами.

Гравитационные волны — это колебания пространства и времени, возникающие из-за взаимодействия массивных объектов.

Самые сильные из них излучаются сверхмассивными чёрными дырами, когда те сближаются или сталкиваются.

Пульсары, нейтронные звёзды, помогают учёным фиксировать малейшие изменения пространства и времени благодаря точности их излучения.

Результаты исследования показывают, что фоновый гул мощнее, чем считалось ранее. Это может указывать на большее количество сверхмассивных чёрных дыр, чем предполагает существующая теория.

Новые данные также могут раскрыть секреты ранней Вселенной или дать намеки на экзотические события, произошедшие вскоре после Большого взрыва.

Учёные продолжают работу по объединению этих наблюдений с данными других международных проектов, чтобы подтвердить результаты и углубить наше понимание космической архитектуры.

Уточнения

Гравитацио́нные во́лны - изменения гравитационного поля, распространяющиеся подобно волнам. Излучаются движущимися массами, но после излучения отрываются от них и существуют независимо от этих масс. Математически связаны с возмущением метрики пространства-времени и могут быть описаны как "рябь пространства-времени".



