Как открытие изменило наше понимание эволюции планетных систем

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Звезда HD 110067, расположенная в 105 световых годах от нас в созвездии Волосы Вероники, оказалась моложе, чем считалось ранее.

Фото: Freepik by Designed by Freepik космос

Новое исследование, проведённое группой астрономов, показало, что её возраст составляет 2,5 миллиарда лет, что на 5,5 миллиарда лет меньше предыдущих оценок. Это открытие может изменить понимание процессов формирования планет в этой уникальной системе.

HD 110067 известна шестью экзопланетами, которые находятся в идеальной орбитальной синхронизации, подобно часовым механизмам.

Ранее возраст звезды определяли с помощью диаграммы Герцшпрунга — Рассела, которая основывается на светимости и температуре. Однако этот метод может давать неточные результаты для менее массивных звёзд, таких как HD 110067.

Астрономы провели дополнительные измерения, включая анализ активности звезды и скорости её вращения. Высокая активность HD 110067 указывает на её молодость. Звезда совершает полный оборот за 20 дней, что типично для ранних стадий её эволюции.

Эти данные позволяют предположить, что планетная система HD 110067 сформировалась относительно недавно. В то же время, молодость звезды ставит под сомнение возможность существования жизни на её планетах, так как молодые звёзды испускают интенсивное рентгеновское и гамма-излучение, делая условия на близлежащих планетах неблагоприятными для жизни.

Современные методы обнаружения экзопланет фокусируются на объектах с короткими орбитами, поэтому возможно, что другие, более удалённые планеты в обитаемой зоне звезды ещё предстоит открыть.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции. Ближайшей к Земле звездой является Солнце, другие звёзды на ночном небе выглядят как точки различной яркости, сохраняющие своё взаимное расположение. Звёзды различаются структурой и химическим составом, а такие параметры, как радиус, масса и светимость, у разных звёзд могут отличаться на порядки.

