Женские могилы эпохи викингов раскрыли тайны дальних торговых связей

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Три женских захоронения эпохи викингов, найденные на западном побережье Норвегии, открыли археологам уникальные артефакты, включая монеты из Ирландии, Англии и Франкской империи, а также камень, вырезанный в форме женских гениталий.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Захоронения, относящиеся к началу IX века, были обнаружены любителями металлоискателей в местечке Скумснес. Археологи Университетского музея Бергена подтвердили, что в общей сложности на месте может быть около 20 могил.

Среди артефактов выделяются редкая монета из Южной Дании с изображением лодки викингов, стеклянные бусы, броши, инструменты для текстильного производства и бронзовый ключ. Всё это указывает на высокий социальный и экономический статус погребённых.

Особый интерес вызвал камень в форме вульвы, найденный в одной из могил-лодок. Он, возможно, символизировал женщину, погребённую на месте, или могилу кенотафа, учитывая плохую сохранность органики в почве региона.

"Эти находки показывают, как далеко распространялись контакты и торговля викингов, женщины, похороненные здесь, могли быть связаны с Европой" — отметил Сёрен Дийнхофф, археолог.

Помимо культурных артефактов, могилы содержали предметы, символизирующие престижные занятия.

Например, инструменты для изготовления тканей и ключ, который мог символизировать роль главы семьи, ткачество было важным источником богатства для женщин того времени.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки. По религиозной принадлежности викинги в подавляющем большинстве были язычниками.

