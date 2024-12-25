Найден способ уничтожения 99% раковых клеток без операций

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Ученые разработали метод уничтожения раковых клеток, используя молекулы, вибрирующие под воздействием ближнего инфракрасного света.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студент проводит наблюдение через микроскоп

Исследование, опубликованное в декабре 2023 года, показало, что аминокианиновые молекулы могут синхронно вибрировать, разрушая мембраны раковых клеток. Этот подход был протестирован на лабораторных культурах и на мышах с меланомой, достигнув впечатляющего результата: 99% уничтоженных клеток и полное выздоровление у половины животных.

Как работают молекулярные отбойные молотки

Аминокианиновые молекулы, уже используемые в биоимиджинге, играют ключевую роль в этом методе. Они обладают уникальными свойствами: устойчивы в воде, легко присоединяются к клеткам и активируются ближним инфракрасным светом, что позволяет проникать глубже в ткани, избегая хирургического вмешательства.

"Это совершенно новое поколение молекулярных машин, которые мы называем молекулярными отбойными молотками", — рассказывает химик Джеймс Тур из Университета Райса.

Эти молекулы более чем в миллион раз быстрее в движении, чем предыдущие технологии, и эффективнее разрушают клеточные структуры.

Принцип действия

Когда молекулы активируются светом, их электроны создают плазмоны — вибрирующие структуры, которые обеспечивают движение всей молекулы.

"Мы впервые использовали молекулярный плазмон для механического действия, которое способно разрывать мембраны раковых клеток", — объясняет исследователь Сисерон Аяла-Ороско.

Плазмоны играют двойную роль: они соединяют молекулы с мембранами клеток и обеспечивают разрушительное воздействие на их структуру. Этот подход может стать революцией в лечении рака, так как раковым клеткам будет сложно выработать защиту против механического воздействия.

Следующие шаги

Исследователи планируют изучить другие молекулы с похожими свойствами. Хотя исследования находятся на ранней стадии, первые результаты дают надежду на создание нового вида терапии, который изменит подход к борьбе с онкологическими заболеваниями.